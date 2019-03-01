01.03.2019 | 13:45

В пятницу, 1 марта, стартовала запись в электронную очередь на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для жителей Пензы на сайте www.leto58.ru.

За первые два часа работы сайта было зарегистрировано 5 285 детей.

Для ускорения процедуры родителям предложили внести регистрационные данные в систему заранее. Большинство из тех, кто заранее сформировал Личный кабинет, смогли самостоятельно поставить детей в очередь в первые минуты работы сайта.

«Пензенцы, не имеющие такой возможности, получили помощь в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города, районных администрациях, в школах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Путевки будут выдаваться с 8 апреля в администрациях районов города после завершения конкурсных процедур.