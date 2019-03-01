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Общество | В Пензе за два часа записи в очередь на путевки в лагеря встали 5 285 человек

01.03.2019|13:45
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В пятницу, 1 марта, стартовала запись в электронную очередь на приобретение путевок в загородные детские оздоровительные лагеря для жителей Пензы на сайте www.leto58.ru.

За первые два часа работы сайта было зарегистрировано 5 285 детей.

Для ускорения процедуры родителям предложили внести регистрационные данные в систему заранее. Большинство из тех, кто заранее сформировал Личный кабинет, смогли самостоятельно поставить детей в очередь в первые минуты работы сайта.

«Пензенцы, не имеющие такой возможности, получили помощь в комитете по физической культуре, спорту и молодежной политике города, районных администрациях, в школах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Путевки будут выдаваться с 8 апреля в администрациях районов города после завершения конкурсных процедур.

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Гость|01.03.2019 14:20|

penzainform.ru писал(a):

За первые два часа работы сайта было зарегистрировано 5 285
А сколько всего мест будет ? тысяч 50 000 хотя бы будет ?

Гость|01.03.2019 14:29|

penzainform.ru писал(a):

Путевки будут выдаваться с 8 апреля в администрациях районов города после завершения конкурсных процедур.
Ах вон оно чего тут ... сколько нынче стоит обойти данную процеру дабы в первых рядах, да в лучшие места попасть ?

Гость|01.03.2019 14:33|

Всего будет 11000 мест.

Гость|01.03.2019 14:39|

В СССР всем детям хватало мест в пионерских лагерях(Артек исключение)

Гость|01.03.2019 14:39|

На генетическом уровне заложена любовь у россиян к лагерям! С малых лет по лагерям, правельно надо быть подготовленным к жизни.

Гость|01.03.2019 14:45|

В лагерь отправляют ненужных детей тупые родители, чтоб избавиться от забот. ЛАГЕРЬ ОН И ЕСТЬ ЛАГЕРЬ! Про криминал в лагерях особая песня (не пионерская)

Гость|01.03.2019 14:57|

Полный бред придумали ..Голодяева идея???бред

Гость|01.03.2019 14:59|

Гость писал(a):

В лагерь отправляют ненужных детей тупые родители, чтоб избавиться от забот. ЛАГЕРЬ ОН И ЕСТЬ ЛАГЕРЬ! Про криминал в лагерях особая песня (не пионерская)
сиди в своем скворечнике и не чирикай! Лагерь это свобода, природа, игры, сверстники, общение, новые знакомства, новые увлечения, самостоятельность и много еще чего хорошего.

Имя: Гость
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