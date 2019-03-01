В Шемышейском районном суде задержали пензенца с ножом

01.03.2019 | 09:30

29-летнего пензенца задержали при попытке пронести нож в Шемышейский районный суд. Инцидент имел место во вторник, 26 февраля.

Мужчина пришел на процесс по уголовному делу, но на заседание так и не попал: приставы с помощью металлодетектора обнаружили нож в его сумке.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Пензенцу грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

«С начала года пресечен уже второй случай попытки прохода в здание суда лиц, имеющих при себе нож», - уточнили в пресс-службе Шемышейского районного суда.