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Общество | В Шемышейском районном суде задержали пензенца с ножом

01.03.2019|09:30
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29-летнего пензенца задержали при попытке пронести нож в Шемышейский районный суд. Инцидент имел место во вторник, 26 февраля.

Мужчина пришел на процесс по уголовному делу, но на заседание так и не попал: приставы с помощью металлодетектора обнаружили нож в его сумке.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Пензенцу грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

«С начала года пресечен уже второй случай попытки прохода в здание суда лиц, имеющих при себе нож», - уточнили в пресс-службе Шемышейского районного суда.

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Гость|01.03.2019 09:41|

Вот она криминальная Шемышейка! А у него там в сумке нож,его так просто не возьмёшь?...

Гость|01.03.2019 09:46|

29 лет ума нет? И не будет.

Гость|01.03.2019 09:55|

С судами давно пора что-то делать. Никто не доверяет судьям.

Гость|01.03.2019 09:56|

penzainform.ru писал(a):

обнаружили нож в его сумке.

Он бы еще топор или колун в суд взял. Дебильность поражает население.

Гость|01.03.2019 09:58|

Гость писал(a):

С судами давно пора что-то делать. Никто не доверяет судьям
Так это хорошо. Судья не тётка с блинами.

Гость|01.03.2019 10:05|

penzainform.ru писал(a):

В Шемышейском районном суде задержали пензенца с ножом

Не доверие к суду у человека. Со мною нож, меня так просто не возьмешь.))) А, может все не так уж и мрачно. Суд дело долгое, может он с собой обед взял и ему надо чем то салцо порезать, колбаску с хлебушком. Намерения то может благие?

Гость|01.03.2019 10:07|

Гость писал(a):

. Суд дело долгое, может он с собой обед взял и ему надо чем то салцо порезать, колбаску с хлебушком
А заранее порезать ума нету? Я ещё в магазине прошу настругать. Ни разу не отказали.

Гость|01.03.2019 10:11|

Гость писал(a):

Я ещё в магазине прошу настругать. Ни разу не отказали.

Нет уж, своя рука владыка. Да и на воздухе колбаска ныне посинеть может))). Интересно, а шкалик он брал с собой?

Имя: Гость
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