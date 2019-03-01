01.03.2019 | 11:53

В четверг, 28 февраля, в охотничьих угодьях завершился осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей и на кабана.

Теперь сотрудникам охотуправления предстоит подсчитать количество дичи, добытой в завершившемся сезоне, а также численность зимующих охотничьих зверей и птиц.

«Необходимо своевременно предоставить сведения о добытых пушных животных по месту получения разрешения на добычу ресурсов», - напомнили охотникам в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Для подачи этой информации предусмотрен 20-дневный предел после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении. Нарушителям грозит административная ответственость.