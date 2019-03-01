В четверг, 28 февраля, в охотничьих угодьях завершился осенне-зимний сезон охоты на пушных зверей и на кабана.
Теперь сотрудникам охотуправления предстоит подсчитать количество дичи, добытой в завершившемся сезоне, а также численность зимующих охотничьих зверей и птиц.
«Необходимо своевременно предоставить сведения о добытых пушных животных по месту получения разрешения на добычу ресурсов», - напомнили охотникам в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Для подачи этой информации предусмотрен 20-дневный предел после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении. Нарушителям грозит административная ответственость.
Так ну начнем с того, что все мы знаем как считают.Это не секрет и так считают везде, в думе, в минздраве,и т.д., короче с такими подсчетами мы скоро будем без зверей. чтобы вам каждая тушка отлилась.