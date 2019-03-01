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Общество | В Пензе стартовал чемпионат мастеров «Молодые профессионалы»

01.03.2019|14:13
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В пятницу, 1 марта, В Пензенской области стартовал чемпионат мастерства «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia. В нем примут участие более 430 человек, включая как участников, так и экспертов.

В первый день чемпионата проходят подготовка документации, инструктажи, старт соревнований по некоторым компетенциям.

Со 2 по 4 марта конкурсы пройдут на всех площадках. 5 марта состоятся соревнования «Навыки мудрых» для возрастной категории 50+.

Чемпионат станет отборочным этапом на полуфинал национального чемпионата, где пензенцы смогут побороться за выход в финал.

Областной профессиональный конкурс пройдет по 20 компетенциям основной группы, в которую входят мастера в возрасте от 17 до 23 лет: «Кирпичная кладка», «Веб-дизайн и разработка», «Сварочные технологии», «Программные решения для бизнеса», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис», «Электромонтаж», «Малярные и декоративные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело», «Графический дизайн», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Лабораторный медицинский анализ», «Дошкольное воспитание», «Управление железнодорожным транспортом», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Предпринимательство», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Парикмахерское искусство», «Преподавание в младших классах».

Пять компетенций определены для направления «Юниоры» (возраст участников 14-16 лет) - это «Программные решения для бизнеса», «Физическая культура, спорт и фитнес», «Графический дизайн», «Веб-дизайн и разработка», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

«Навыки мудрых» профессионалы будут проявлять в четырех компетенциях: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка».

«Торжественная церемония закрытия чемпионата пройдет 6 марта в 13:00 в Доме молодежи», - сообщили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Источник — фото: minobr.pnzreg.ru
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Гость|01.03.2019 14:46|

а где же лучший асфальтоукладчик

Гость|01.03.2019 14:52|

Бордюроукладчик, более актуально.

Имя: Гость
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