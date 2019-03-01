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Общество | Приехавшие на игру в хоккей артисты ответили на вопросы пензенцев

01.03.2019|17:13
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Владимир Шевельков сразу принес извинения за свой внешний вид: он приехал играть в хоккей и потому был одет в спортивный костюм. Но отказать в просьбе встретиться с пензенцами, притом с совсем юными, как отец двоих детей не смог.

Многие из присутствующих в зале о «гардемарине» услышали впервые на встрече.

«Появляются детские психологи, потому что общество живет в огне, в нерве, фильмы пришли такие, жесткость пришла, она отражается на них, и тогда их надо сдерживать. Я ездил на лекции о кино в Китай, и там китайцы спрашивали: а куда делось великое русское гуманитарное кино? А я им сказал: «Ребята, а мы живем вообще не в той стране»», - рассказал артист театра и кино, режиссер Владимир Шевельков.

В Пензе артисты намерены взять реванш за прошлогодний проигрыш коллег. Сергей Комаров, возможно, будет нападающим - как-никак, долгое время играл тренера по хоккею.

«В первый съемочный день режиссер сказал: «Почему не в коньках? Ну-ка, давайте на лед». Я сказал: «Сергей, я не смогу, ну как? Я ни разу не был». Меня вытащили на лед, я упал, погас свет, и дальше у меня был дублер. Мы работали с дублером параллельно: я говорил текст, а он катался на коньках, так и сложилось. Сейчас я нападающий, надеюсь, хотя, может, и на ворота поставят - кто его знает, как пойдет. Мы можем все», - заключил актер и режиссер Сергей Комаров.

Артисты с удовольствием отвечали на вопросы о хобби, о съемках, о планах на будущее. Единственное, о чем не рассказал Сергей Комаров, так это о своей личной жизни. Ее он держит в секрете.

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