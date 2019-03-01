01.03.2019 | 13:23

Во вторник, 5 марта, с 9:00 до 15:00 в восточной части Кузнецка планируется отключение электричества.

Энергии не будет в районе Нефтебазы, улицы Сухановской, ДЭП № 84, фабрики «Мебель Поволжья».

Отключение связно с ремонтными работами на подстанции «Кузнецк-тяга».

«Также АО «Горэлектросеть» в указанное время просит снизить нагрузку потребления электроэнергии юридических лиц в районах РСУ-3, автоколонны № 1178, мясокомбината, так как возможны провалы напряжения», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.