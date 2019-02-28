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Общество | Жалоба пензенца на холод в школе № 63 не подтвердилась

28.02.2019|11:49
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В четверг, 28 февраля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра с жалобой на снижение температуры воздуха в школе № 63, расположенной на Онежской улице.

«Дети в начальных классах сидят в куртках и шапках, мерзнут. Эта ситуация с утра», - говорится в его письме.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, изменение температурного режима в школе № 63 было связано с проведением технических работ на участке теплосети на проспекте Строителей.

«Работы ведутся без отключения потребителей, все они переведены на резервную схему теплоснабжения. Для проведения ремонта задействовано 16 человек и 11 единиц техники. Планируемый срок окончания работ - 12:00 28 февраля», - говорится в официальном ответе.

Также в теплоснабжающей организации отметили, что специалист предприятия лично выехал в школу № 63, встретился с представителем администрации и убедился: температура в классах составляет 24-25 градусов, в учебном заведении лишь отменены занятия в бассейне.

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Гость|28.02.2019 12:07|

Как прям у Зощенко, в рассказе "Кошка и люди"!Везде тепло, снега убраны, дороги отремонтированы...

Гость|28.02.2019 12:15|

А мы думали комиссия нам поможет...

Имя: Гость
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