28.02.2019 | 11:49

В четверг, 28 февраля, в редакцию ИА «ПензаИнформ» обратился житель областного центра с жалобой на снижение температуры воздуха в школе № 63, расположенной на Онежской улице.

«Дети в начальных классах сидят в куртках и шапках, мерзнут. Эта ситуация с утра», - говорится в его письме.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, изменение температурного режима в школе № 63 было связано с проведением технических работ на участке теплосети на проспекте Строителей.

«Работы ведутся без отключения потребителей, все они переведены на резервную схему теплоснабжения. Для проведения ремонта задействовано 16 человек и 11 единиц техники. Планируемый срок окончания работ - 12:00 28 февраля», - говорится в официальном ответе.

Также в теплоснабжающей организации отметили, что специалист предприятия лично выехал в школу № 63, встретился с представителем администрации и убедился: температура в классах составляет 24-25 градусов, в учебном заведении лишь отменены занятия в бассейне.