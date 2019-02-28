28.02.2019 | 13:15

В четверг, 28 февраля, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение о повышении выплат ряду региональных льготников.

В частности, гражданам, носящим почетное звание «Ветеран труда Пензенской области», выплаты увеличатся на 200 рублей - c 300 до 500. Ветераны труда и военной службы, а также многодетные женщины, награжденные медалью «Материнская доблесть» I или II степени, будут получать на 100 рублей больше: выплаты вырастут c 330 до 430 рублей.

На столько же увеличится пособие для реабилитированных и пострадавших от политических репрессий граждан. Для этой категории льготников материальная помощь повысится c 380 до 480 рублей.

По данным специалистов, в этом году в Пензенской области насчитывается более 120 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат. На реализацию принятого решения из регионального бюджета потребуется 141 млн 812 тыс. рублей.

28 ноября 2018 года на прямой линии губернатора Ивана Белозерцева жительница Пензы пожаловалась на слишком маленькие выплаты ветеранам труда Пензенской области. Глава региона согласился с тем, что 300 рублей - это недостаточно, и пообещал изыскать возможность, чтобы повысить размер регионального пособия.