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Общество | Ветеранам труда Пензенской области увеличили выплаты на 200 рублей

28.02.2019|13:15
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В четверг, 28 февраля, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли решение о повышении выплат ряду региональных льготников.

В частности, гражданам, носящим почетное звание «Ветеран труда Пензенской области», выплаты увеличатся на 200 рублей - c 300 до 500. Ветераны труда и военной службы, а также многодетные женщины, награжденные медалью «Материнская доблесть» I или II степени, будут получать на 100 рублей больше: выплаты вырастут c 330 до 430 рублей.

На столько же увеличится пособие для реабилитированных и пострадавших от политических репрессий граждан. Для этой категории льготников материальная помощь повысится c 380 до 480 рублей.

По данным специалистов, в этом году в Пензенской области насчитывается более 120 тысяч получателей ежемесячных денежных выплат. На реализацию принятого решения из регионального бюджета потребуется 141 млн 812 тыс. рублей.

28 ноября 2018 года на прямой линии губернатора Ивана Белозерцева жительница Пензы пожаловалась на слишком маленькие выплаты ветеранам труда Пензенской области. Глава региона согласился с тем, что 300 рублей - это недостаточно, и пообещал изыскать возможность, чтобы повысить размер регионального пособия.

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Гость|28.02.2019 13:45|

и что им теперь с такими деньжищами делать? куда тратить будут? все в круизы махнут наверное.

Гость|28.02.2019 13:56|

Вот это прорыв ! Две сотки прибавка,жизнь заново начинается можно сказать !

Гость|28.02.2019 13:57|

подняли на 200, а цены выросли на 700))

Гость|28.02.2019 13:57|

Гуляй рванина !

Гость|28.02.2019 14:02|

Шикарно. Теперь заживём!!!

Гость|28.02.2019 14:09|

Составил список на 2 листах на что потрачу эту прибавку))

Гость|28.02.2019 14:16|

Я вас умоляю,не транжирьте всё сразу ! С такой прибавки можно и на отдых в Греции отложить.

Гость|28.02.2019 14:24|

прям царский жест смешно

Гость|28.02.2019 14:25|

поедут в кругосветку теперь как Силуанов заявлял

Гость|28.02.2019 14:26|

Как в Пензенской области установить Минимальный размер оплаты труда не менее

хотя бы десяти долларов в час

вот о чем нужно думать

и ведь это возможно осуществить практически при наличии ряда факторов

пятница

9:00-10:00

десять

долларов

10:00-11:00

десять

долларов

11:00-12:00

десять

долларов

12:00-13:00

десять

долларов

о б е д

14:00- 15:00

десять

долларов

15:00-16:00

десять

долларов

16:00-17:00

десять

долларов

Итого : семьдесят долларов за один рабочий день

а какая зарплата в Баден -Вюртемберге в Фленсбурге

в Германии вроде зарплата

порядка не менее 8,5 евро за один рабочий час

примерно так

пятница

9.00-10.00 8,5 евро

10.00-11.00 8,5 евро

11.00-12.00 8,5 евро

12.00-13.00 8,5 евро

13.00-14.00 обед

14.00-15.00 8,5 евро

15.00-16.00 8,5 евро

16.00-17.00 8,5 евро

Итого: 59,5 евро

а какая минимальная зарплата в час в день в Италии, Канаде, Германии, Дании, Швеции, Новой-Зеландии, Ирландии

Гость|28.02.2019 14:27|

даже на пузырь не хватит

Имя: Гость
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