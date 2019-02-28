28.02.2019 | 15:47

Дочери Ольги с ноября прошлого года вход в садик воспрещен. Администрация дошкольного учреждения официально отстранила ребенка из-за отсутствия пробы Манту. Женщина отказывается делать ее из личных соображений.

«Я ознакомилась с информацией, взвесила все за и против, нужна ли вообще прививка ребенку, и еще в роддоме я написала отказ. При поступлении в садик у нас таких проблем не было», - рассказала Ольга.

В России антипрививочное движение возникло в конце XX века. Его приверженцы ссылаются на утверждение, что вакцина наносит непоправимый вред здоровью. А те, кто делает все по календарю, в том числе и туберкулинодиагностику, опасаются за своих детей и не хотят, чтобы непривитые малыши посещали садик.

«Родители нашего дошкольного учреждения, конечно, обеспокоены тем, что их дети подвергаются опасности. Я как руководитель, согласно закону «Об образовании», несу персональную ответственность за жизнь и здоровье детей», - отметила заместитель заведующей филиалом № 2 детского сада № 89 Светлана Романова.

Юрист управления образования Юлия Градскова поясняет: каждое учреждение города, будь то садик или школа, является самостоятельным юридическим лицом, и это руководители принимают решения по отстранению, ведь существуют санитарные правила.

«Если родители или законные представители этих детей отказываются от проведения туберкулинодиагностики, они допускаются в образовательные учреждения только на основании заключения врача-фтизиатра об отсутствии у данного ребенка заболевания», - уточнила Юлия Градскова.

«Родители данного ребенка письменно были уведомлены об альтернативных методах обследования - это рентгенография, «Диаскинтест» и T Spot. На данное уведомление от мамы был получен отказ», - добавила заместитель заведующей.