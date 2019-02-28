28.02.2019 | 16:53

За полтора месяца 2019-го специалистами регионального управления антимонопольной службы уже возбуждено 14 дел о нарушениях законодательства о рекламе.

За весь прошлый год их было 28. Рост числа обращений, полагают в ведомстве, связан с тем, что не все еще разобрались в новшествах. Именно поэтому проводят публичные обсуждения.

«В основном какие были нарушения: недобросовестные СМС-рассылки - без согласования с абонентом было осуществление этих рассылок, - а также ненадлежащая реклама о микрофинансовых организациях», - сообщила руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

С недавнего времени установлен запрет на размещение на квитанциях за ЖКУ рекламы. Раньше чего только ни печатали на платежных документах. В январе 2013-го произошел переполох. Пензенцы обнаружили в почтовых ящиках конверты с информацией о такси, а внутри был счет за коммуналку.

«Старухи в доме многие повыбрасывали, а потом шарились, искали», - рассказала женщина.

«Реклама ни в коем случае не должна быть! Все документы должны быть на гладкой белой бумаге, потому что это документ», - заключила жительница дома № 50 на проспекте Строителей Наталья Филатова.

Разрешено размещать на квитанциях социальную рекламу, к примеру, рассказывающую о причинах инсульта, инфаркта, а также печатать справочно-информационные сведения. Но не должно быть никаких данных о такси, установке окон и дверей или распродаже обуви.

«Ответственность за нарушения требований части 10.3 статьи 5 возлагается на рекламораспространителя», - добавила Елена Демидова.

К двигателю торговли приковано пристальное внимание и городских служб. Так, специалисты муниципального казенного предприятия следят не только за правильностью установки конструкций, но и размещенной информацией.

«В адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России по Пензенской области нами направляются обращения с просьбой о проверке рекламной информации на предмет непристойности и оскорбительности. Подобного рода обращения рассматриваются в оперативном порядке экспертным советом по рекламе при пензенском УФАС, что позволяет своевременно пресечь нарушения», - сообщил заместитель директора Рекламной службы г. Пензы Павел Замеженин.

Тем, кто не соблюдает закон «О рекламе», грозит штраф.