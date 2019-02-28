В Пензе продолжают восстанавливать дорожное покрытие и ликвидировать дефекты полотна. Помимо мелкоямочного ремонта, специалисты приводят в нормативное состояние участки возле смотровых колодцев.
«Работы осуществляют ресурсоснабжающие организации, на балансе которых находятся данные объекты», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
В частности, разрушенное асфальтобетонное покрытие отремонтировали на улице Суворова, а также на участке от Чехова до Плеханова.
Всего с января по настоящее время устранены дефекты на площади свыше 900 кв. м, из них около 400 кв. м - на мостах и путепроводах.
все кочки которые вы два дня назад наделали, уже давно превратились в ямы... так что хватит по ушам ездить)))))