28.02.2019 | 16:50

Гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «ТНС энерго Пeнза» ведет постоянную работу по совершенствованию процесса взаимодействия с потребителями и расширению спектра предлагаемых им услуг.

В связи с этим в преддверии платежного периода в центрах обслуживания клиентов появилась возможность оплатить счета регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «Управление благоустройства и очистки».

Наряду с оплатой электроэнергии в центрах уже доступно внесение платежей за услуги иных компаний. В их числе газо- и водоснабжение, отопление, взносы за капитальный рeмонт и др., а также оплата мобильной связи, Интернета и ТВ, обучения в общеобразовательных учреждениях, штрафов ГИБДД.

Офисы энергосбытовой компании, принимающие платежи в пользу сторонних организаций, расположены в Пeнзе на улицах Гагарина, 11Б, Терновского, 160Б, Окружной, 27в, пр-те Строителей, 152Б, Московской, 91; в Кузнецке на улице Дарвина, 58; в Сердобске на улице М. Горького, 160а; в Кондоле на улице Волкова, 2; в Бессоновке на улице Комсомольской, 13; в Иссе на улице Советской, 6; в Лунине на улице Кооперативной, 46в; в Мокшане на улице Поцелуева, 8; в Шемышейке на улице Свердлова, 37.

«Повышение качества работы - непрекращающийся процесс, и мы постоянно актуализируем услуги центров обслуживания клиентов в соответствии с потребностями жителей Пензенской области. Прием платежей за обращение с твердыми коммунальными отходами даст нашим клиентам возможность оплаты всех услуг в комплексе - единовременно и в одном месте», - отметил первый заместитель генерального директора ООО «ТНС энерго Пeнза» Вениамин Африканов.