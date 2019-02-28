28.02.2019 | 10:50

В среду, 27 февраля, в Кузнецке состоялся городской этап всероссийских конкурсов «Учитель года - 2019» и «Воспитатель года - 2019». В нем участвовали пять педагогов: три учителя и два воспитателя.

В число испытаний входили презентация на тему «Я и мир моих увлечений», изложение педагогической концепции, занятие по теме учебной программы и его самоанализ, мастер-класс «Учитель учителей».

Конкурсанты продемонстрировали высокий уровень владения традиционными и инновационными методиками. На занятиях сочетались индивидуальная, групповая и коллективная формы работы. Педагоги смогли соотнести приемы деятельности возрастным и психологическим особенностям аудитории.

«По результатам конкурса победителями стали учитель математики школы № 2 Оксана Осипова и воспитатель детского сада № 36 Мария Осетрова. В число призеров вошли: учитель начальных классов школы № 6 Юлия Дюдяева, воспитатель детского сада № 38 Татьяна Сачкова и учитель начальных классов школы № 3 Екатерина Школьникова», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.