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Общество | В Кузнецке выбрали лучшего учителя и воспитателя

28.02.2019|10:50
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В среду, 27 февраля, в Кузнецке состоялся городской этап всероссийских конкурсов «Учитель года - 2019» и «Воспитатель года - 2019». В нем участвовали пять педагогов: три учителя и два воспитателя.

В число испытаний входили презентация на тему «Я и мир моих увлечений», изложение педагогической концепции, занятие по теме учебной программы и его самоанализ, мастер-класс «Учитель учителей».

Конкурсанты продемонстрировали высокий уровень владения традиционными и инновационными методиками. На занятиях сочетались индивидуальная, групповая и коллективная формы работы. Педагоги смогли соотнести приемы деятельности возрастным и психологическим особенностям аудитории.

«По результатам конкурса победителями стали учитель математики школы № 2 Оксана Осипова и воспитатель детского сада № 36 Мария Осетрова. В число призеров вошли: учитель начальных классов школы № 6 Юлия Дюдяева, воспитатель детского сада № 38 Татьяна Сачкова и учитель начальных классов школы № 3 Екатерина Школьникова», - сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Источник — фото: gorodkuzneck.ru
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Гость|28.02.2019 11:19|

Уважаемой Татьяне Михайловне – поздравления!! Всё было не зря!!

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