28.02.2019 | 15:38

«Ростелеком» и группа компаний «Территория жизни» познакомили пензенских риелторов с умными решениями для безопасности квартир. Мероприятие прошло в оборудованной системой «Умный дом. Ростелеком» квартире в жилом комплексе «Арбековская застава».

На презентации специалисты компании демонстрировали участникам работу датчиков в реальных условиях, а гости следили за состоянием устройств через мобильное приложение «Ростелекома». Датчики фиксировали открытие балконной двери и протечку в ванной комнате и моментально отправляли SMS о происшествиях. Умная розетка отключалась одним нажатием кнопки на смартфоне, а камера видеонаблюдения записывала происходящее в квартире.

«Интеллектуальные устройства станут надежными помощниками в решении бытовых задач новоселов. Демоквартира - прекрасная возможность показать потенциальным покупателям преимущества современных технологий. Мы благодарны группе компаний «Территория жизни» за совместное открытие шоурума и надеемся на дальнейшее сотрудничество», - прокомментировал директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов уточнил: «С 2018 года мы активно продвигаем смарт-стандарты на строительном рынке Пензенской области. Они предусматривают умный подход к организации пространства, будь то район, двор, подъезд или квартира. Такие решения применяются в строящемся жилом комплексе «Арбековская застава», рассчитанном на 10 000 человек. Нам интересен опыт «Ростелекома» по внедрению системы «Умный дом». Уверен, что потенциальные покупатели квартир оценят технологии, которые сделают их жизнь комфортнее».

Демонстрационная квартира находится на территории офиса продаж застройщика по адресу: г. Пeнза, ул. Генерала Глазунова, д. 7. Записаться на экскурсию можно по телефону (8412) 203-000.