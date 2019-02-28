28.02.2019 | 14:55

От нездоровых водителей защищают дороги пензенские прокуроры - добиваются, чтобы суд лишил права управлять автомобилем двух наркоманов. Такие факты не единичны: баранку отнимают то у наркозависимых, то у пристрастившихся к алкоголю.

«В прошедшем году по итогам работы в суд было предъявлено около 50 таких заявлений. Требования были полностью удовлетворены», - сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Пензенской области Ильяс Карамышев.

Прокуроры, по сути, «вручную» выявляют граждан, которые по состоянию здоровья не могут управлять транспортом. Сведения запрашивают в больницах: медики только на этом основании и могут раскрыть данные.

«Врачи-наркологи, как и все врачи нашей бескрайней родины, работают на основании Федерального закона № 323 «О здравоохранении», в котором есть 13-я статья. Она прописывает понятие врачебной тайны», - рассказал заведующий диспансерным отделением областной наркологической больницы Илья Лан.

То есть о диагнозах знают, но молчат. Автоматически избавить дороги от нездоровых и злоупотребляющих шоферов могла бы единая база Минздрава и ГИБДД, но в России такой, к сожалению, пока нет. Тем временем водителям, хотя бы раз попавшим в поле зрения наркологов, Илья Лан рекомендует проверить свою фамилию в базе данных диспансера.

«Первый вариант: он проходит врачебную комиссию, и мы решаем, есть у него наркологическое заболевание или нет. Врачебная комиссия принимает такое решение. На этом расстаемся, и никаких социальных ограничений пензенец не несет», - добавил Илья Лан.

А если выявят злоупотребление, тогда следует пройти диспансерное наблюдение. Мало кто знает: в прошлом году каждая 12-я авария произошла по вине пьяных водителей. В таких ДТП погибли более 60 человек и почти 300 покалечены.