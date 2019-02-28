На очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 28 февраля, депутаты внесли изменения в региональный закон «О денежном вознаграждении губернатора Пензенской области и председателя Законодательного собрания Пензенской области».
Народные избранники в очередной раз приняли решение об уменьшении на 10% денежного вознаграждения главе региона и председателю регионального парламента до конца 2019 года.
Практика 10-процентных сокращений вознаграждения первым лицам области ведется с апреля 2015 года. Как правило, такое решение принимается в начале года на период до его последнего дня.
Впервые эту практику ввел предыдущий губернатор Василий Бочкарев, затем ее продолжил действующий глава региона Иван Белозерцев.
Им эти денежные содержания как ишаку градусник, в ресторане отобедать, у всех свои "свечные заводики", оформленные на своих жён и выводки, пока при власти, доят бюджет по полной.