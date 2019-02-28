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Общество | Первым лицам Пензенской области вновь сократили денежное содержание

28.02.2019|13:00
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На очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 28 февраля, депутаты внесли изменения в региональный закон «О денежном вознаграждении губернатора Пензенской области и председателя Законодательного собрания Пензенской области».

Народные избранники в очередной раз приняли решение об уменьшении на 10% денежного вознаграждения главе региона и председателю регионального парламента до конца 2019 года.

Практика 10-процентных сокращений вознаграждения первым лицам области ведется с апреля 2015 года. Как правило, такое решение принимается в начале года на период до его последнего дня.

Впервые эту практику ввел предыдущий губернатор Василий Бочкарев, затем ее продолжил действующий глава региона Иван Белозерцев.

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Гость|28.02.2019 13:22|

Им эти денежные содержания как ишаку градусник, в ресторане отобедать, у всех свои "свечные заводики", оформленные на своих жён и выводки, пока при власти, доят бюджет по полной.

Гость|28.02.2019 13:25|

Депутаты вообще бесплатно, хрен выгонишь. Имущество в декларациях никак не пересчитают.

Гость|28.02.2019 13:32|

Пыль в глаза, но люди то умные

Гость|28.02.2019 13:34|

Гость писал(a):

Гость|28.02.2019 13:32|

Пыль в глаза, но люди то умные

Ну да, ну да... Не перживайте за них... Паситесь спакойно...

Гость|28.02.2019 13:35|

Они ржут над нами и над этой новостью.

Гость|28.02.2019 13:37|

Это конечно, официальная зарплата у этой категории людей всего лишь прикрытие. Такие Бобры по этой жизни существуют вовсе не за зарплату. Но сам по себе посыл хороший, значит верха начинают понемногу опасаться простолюдинов. Они как бы оправдываются перед нами, заигрывают с народом- Мол вот смотрите мы сами себе зарплату понизили, так сказать готовы пострадать вместе с вами.

Гость|28.02.2019 13:45|

Ну,ну... Руководство области на зарплату живёт. Самим то не смешно?! Да они бесплатно готовы на этом посту оставаться. Также и с депутатами.

Гость|28.02.2019 13:53|

Значит будут новые бордюры,на новейшие бордюры менять!

Делай деньги, делай деньги,

А остальное все дребедень,

А остальное все дребебедень.

Гость|28.02.2019 14:00|

Хватит ёрничать! Пасёмся тихохонько...

Гость|28.02.2019 14:05|

ПензаИнформ! А почему на фотке Флаг Российской Федерации - приспущен?

Что, Путин умер? Давно?

Гость|28.02.2019 14:06|

А что говорят про закрытие роддома на ЦНТИ?

Гость|28.02.2019 14:11|

А не связанно ли ухудшение благополучия первых лиц Пензенской области с непомерной жадностью ветеранов труда? ссылка на PenzaInform.ru

Гость|28.02.2019 14:12|

Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники.

Гость|28.02.2019 14:13|

Теперь я знаю куда дену прибавку в 200 рублей, отправлю губернатору. Голодает наверное...

Гость|28.02.2019 14:18|

Они мне не интересны. Дальше.

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Имя: Гость
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