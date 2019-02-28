28.02.2019 | 13:00

На очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в четверг, 28 февраля, депутаты внесли изменения в региональный закон «О денежном вознаграждении губернатора Пензенской области и председателя Законодательного собрания Пензенской области».

Народные избранники в очередной раз приняли решение об уменьшении на 10% денежного вознаграждения главе региона и председателю регионального парламента до конца 2019 года.

Практика 10-процентных сокращений вознаграждения первым лицам области ведется с апреля 2015 года. Как правило, такое решение принимается в начале года на период до его последнего дня.

Впервые эту практику ввел предыдущий губернатор Василий Бочкарев, затем ее продолжил действующий глава региона Иван Белозерцев.