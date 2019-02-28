28.02.2019 | 11:26

По случаю Всемирного дня борьбы с вирусом папилломы человека, отмечающегося 4 марта, жительницам Пензенской области предлагают обследоваться на онкоцитологию.

В период с 4 по 7 марта в женских консультациях региона без предварительной записи можно будет пройти диагностику на заболевания шейки матки. Желающим при себе нужно иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В пресс-службе областного минздрава уточнили, что многие люди, инфицированные вирусом папилломы человека, не замечают этого, так как никаких видимых признаков болезни нет. Тем не менее они находятся в группе риска и могут заболеть раком.

«По данным ВОЗ, рак шейки матки - единственное онкозаболевание, которое полностью предотвратимо за счет внедрения организованного массового обследования (скрининга) и первичной профилактики – повышения грамотности населения в вопросах распространения данного заболевания», - добавили в пресс-службе.