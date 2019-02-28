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Общество | Пензенцам посоветовали не приближаться к ЛЭП во время паводка

28.02.2019|14:12
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Энергетики филиала ПАО «МРСК Волги» - «Пензаэнерго» предупредили жителей региона о том, что с приближением весеннего паводка возможно подтопление объектов электроэнергетики: линий электропередачи (ЛЭП), подстанций (ПС), трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

В связи с этим увеличивается риск поражения электрическим током при приближении к подтопленным объектам (уменьшение габаритных расстояний до проводов ЛЭП при использовании плавсредств, влажная среда, не являющаяся диэлектриком).

Для предупреждения электротравматизма необходимо соблюдать меры безопасности.

Запрещается приближаться к подтопленным объектам электроэнергетики (в том числе опорам ЛЭП) на расстояние ближе 25 метров, двигаться по водоемам (в том числе образованным паводковыми водами) в местах пересечения с ЛЭП при расстояниях менее пяти метров от проводов линий электропередачи до плавсредств, перевозимых грузов, применяемых средств и приспособлений, а также людей.

Также нельзя проводить любые работы в охранной зоне ЛЭП без согласования с владельцами линии электропередачи.

При обнаружении повреждений ЛЭП следует сообщить об этом в местный РЭС или по телефону контакт-центра «МРСК Волги» 8-800-775-16-42.

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