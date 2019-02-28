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Общество | 5 марта пензенские прокуроры проведут прием бизнесменов

28.02.2019|10:03
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Во вторник, 5 марта, сотрудники органов прокуратуры Пензенской области примут участие во Всероссийском дне приема предпринимателей.

Бизнесменов приглашают сотрудники профильных подразделений прокуратуры области и работники районных прокуратур, на которых возложен надзор в сфере защиты прав предпринимателей.

«В Пензе прием пройдет в прокуратуре области (ул. Богданова, 7, каб. 100), в прокуратурах районного звена - на рабочих местах сотрудников с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 13:45)», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Ранее для приема информации о давлении на бизнес была открыта телефонная линия в Следственном управлении СК России по Пензенской области (8 (8412) 36-13-20) и в Следственном комитете Российской Федерации (8 (495) 986-78-18).

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Гость|28.02.2019 10:23|

Кхм, будут принимать подарки для главной, к празднику?

Гость|28.02.2019 10:43|

А прием чиновников когда проведут?

Гость|28.02.2019 10:50|

На налоговую кому жаловаться?

Гость|28.02.2019 11:02|

Гость писал(a):

На налоговую кому жаловаться?
Точно не им. Я жаловался, перенаправили мою жалобу... в налоговую.

Гость|28.02.2019 11:09|

Что к ним ходить? Сдаваться? Толку от их деятельности.... "Если ваши права нарушены, обращайтесь в суд" под коприрку.

Имя: Гость
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