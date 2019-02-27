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Общество | Весной ограничат движение большегрузов по Пензе

27.02.2019|08:50
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С 28 марта по 26 апреля в Пензе временно ограничат движение машин с нагрузкой на ось более шести тонн по дорогам местного значения.

Запрет не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, дорожной техники и материалов для ремонтных работ.

Также ограничение не действует в отношении автомобилей федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

«Данная мера вводится в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории областного центра в весенний период и в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот период водителям машин с нагрузкой на ось более шести тонн предлагаются три пути объезда.

Маршрут № 1: проспект Победы - Тернопольская - проспект Строителей - 8 Марта - Карпинского - Окружная - Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - 40 лет Октября.

Маршрут № 2: Терновского - Баумана - Свердлова - Калинина - Окружная - Карпинского - проспект Победы - Луначарского - Чаадаева - Кордон Сурка.

Маршрут № 3: Аустрина - Литвинова - Байдукова – проезд Байдукова - Гагарина - Ленина - проспект Победы - Карпинского - Окружная - Дизельная - 3-й проезд Бурмистрова - 40 лет Октября.

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