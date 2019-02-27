27.02.2019 | 11:22

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области начинает проверки лесопожарного центра и арендаторов лесных участков.

Во время проверок будет устанавливаться наличие и исправность лесопожарной техники, оборудования и средств связи.

Тушением лесных пожаров занимается лесопожарный центр, который включает в себя 21 пожарно-химическую станцию, при которых имеются 35 пожарных автомашин, 37 тракторов с плугами, 2 лесопожарных трактора.

В 2018 году для центра было закуплено 5 тракторов с плугами, а из подведомственных лесничеств передано 7 колесных тракторов. Также приобретено противопожарное оборудование и инвентарь.

«В 2019 году планируется дальнейшее дооснащение лесопожарной техникой и оборудованием. Для этих целей из федерального бюджета выделено 30 млн 837 тыс. рублей. На данные средства планируется закупка восьми лесопатрульных комплексов «Егерь» на базе автомобиля ГАЗ-33081», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.