Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области начинает проверки лесопожарного центра и арендаторов лесных участков.
Во время проверок будет устанавливаться наличие и исправность лесопожарной техники, оборудования и средств связи.
Тушением лесных пожаров занимается лесопожарный центр, который включает в себя 21 пожарно-химическую станцию, при которых имеются 35 пожарных автомашин, 37 тракторов с плугами, 2 лесопожарных трактора.
В 2018 году для центра было закуплено 5 тракторов с плугами, а из подведомственных лесничеств передано 7 колесных тракторов. Также приобретено противопожарное оборудование и инвентарь.
«В 2019 году планируется дальнейшее дооснащение лесопожарной техникой и оборудованием. Для этих целей из федерального бюджета выделено 30 млн 837 тыс. рублей. На данные средства планируется закупка восьми лесопатрульных комплексов «Егерь» на базе автомобиля ГАЗ-33081», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.
Снег нужно в лес вывозить со дворов.Тот который чистый.