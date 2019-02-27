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Общество | В Пензе ямы на дорогах ликвидируют с помощью литого асфальта

27.02.2019|17:59
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В Пензе продолжается работа восстановлению разрушенных участков дорог с помощью специальной установки - кохера.

Он представляет собой термос-бункер, позволяющий устранять дефекты с помощью литого асфальта в условиях низких температур.

В среду, 27 февраля, рабочие МУП «Пензадормост» трудились на путепроводе на улице Луначарского и на проспекте Строителей. Кроме того, на улице Володарского ямочный ремонт проводит подрядная организация по гарантийным обязательствам.

Ранее дорожники выполнили работы на улицах Толстого, Луначарского, Чаадаева.

«Всего с января по настоящее время устранены дефекты на площади свыше 900 кв. м дорожного покрытия, из них около 400 кв. м - на мостах и путепроводах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|27.02.2019 18:20|

На Чаадаева куски этого "литого" асфальта уже давно повылетали из ям и валяются поперек дороги, успевай уворачиваться, а то если не колесом наедешь, то из-под колес грузовика вылетит

Имя: Гость
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