В Пензе продолжается работа восстановлению разрушенных участков дорог с помощью специальной установки - кохера.
Он представляет собой термос-бункер, позволяющий устранять дефекты с помощью литого асфальта в условиях низких температур.
В среду, 27 февраля, рабочие МУП «Пензадормост» трудились на путепроводе на улице Луначарского и на проспекте Строителей. Кроме того, на улице Володарского ямочный ремонт проводит подрядная организация по гарантийным обязательствам.
Ранее дорожники выполнили работы на улицах Толстого, Луначарского, Чаадаева.
«Всего с января по настоящее время устранены дефекты на площади свыше 900 кв. м дорожного покрытия, из них около 400 кв. м - на мостах и путепроводах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
На Чаадаева куски этого "литого" асфальта уже давно повылетали из ям и валяются поперек дороги, успевай уворачиваться, а то если не колесом наедешь, то из-под колес грузовика вылетит