27.02.2019 | 17:59

В Пензе продолжается работа восстановлению разрушенных участков дорог с помощью специальной установки - кохера.

Он представляет собой термос-бункер, позволяющий устранять дефекты с помощью литого асфальта в условиях низких температур.

В среду, 27 февраля, рабочие МУП «Пензадормост» трудились на путепроводе на улице Луначарского и на проспекте Строителей. Кроме того, на улице Володарского ямочный ремонт проводит подрядная организация по гарантийным обязательствам.

Ранее дорожники выполнили работы на улицах Толстого, Луначарского, Чаадаева.

«Всего с января по настоящее время устранены дефекты на площади свыше 900 кв. м дорожного покрытия, из них около 400 кв. м - на мостах и путепроводах», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.