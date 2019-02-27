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Общество | В Пензе открыли памятную доску Александру Щербакову

27.02.2019|13:34
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В среду, 27 февраля, в Пензе состоялась церемония открытия мемориальной доски Александру Щербакову - почетному гражданину города и области.

Памятный объект появился на стене жилого дома № 65 на улице Красной. Его открыли губернатор Иван Белозерцев и сын Александра Щербакова, доктор наук, профессор Пензенского государственного университета Михаил Щербаков.

Александр Евгеньевич с 1965 по 1984 год был председателем Пензенского горисполкома, затем перешел на работу в облисполком, а с 1994 по 2002 год занимал должность первого заместителя генерального директора АООТ «Фармация».

В конце 1970-х - начале 1980-х годов появилась поговорка: «Хотим жить как в Пензе!». Во многом такая слава города родилась благодаря деятельности Щербакова и его команды.

Александр Щербаков был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почета», памятным знаком «За заслуги в развитии Пензы», медалями.

Александр Евгеньевич скончался 13 апреля 2016 года на 88-м году жизни. Его похоронили на Аллее славы Новозападного кладбища.

Открывая мемориальную доску, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев подчеркнул, что Александр Щербаков внес огромный вклад в развитие города.

«Благодаря его созидательной деятельности Пензу украсили современные жилые кварталы, социально-культурные объекты, большая работа была проделана в плане благоустройства и озеленения областного центра. Неслучайно столица Сурского края стала считаться самым зеленым городом Поволжья. Его жизнь и самоотверженная любовь к Пензе, безграничная преданность своему делу - это яркий и достойный пример для всех нас. Уверен, память об Александре Евгеньевиче навсегда останется в сердцах пензенцев», - сказал мэр.

Губернатор Иван Белозерцев сделал запись на своей странице в Twitter: «В год 80-летия области открыли мемориальную доску почетному гражданину области и города Пензы Александру Евгеньевичу Щербакову. Он многое сделал для развития города. Обладал неуемной жизненной энергией! Я счастлив, что был лично знаком с Александром Евгеньевичем».

«Завершилась торжественная церемония возложением цветов к памятной доске», - сообщили в пресс-службе мэрии.

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Гость|27.02.2019 13:59|

В конце 1970-х - начале 1980-х годов появилась поговорка: «Хотим жить как в Пензе!» - не было такой поговорки, а в Москву за кетчупом, Пепси , колой, сапогами, ездили стабильно. Хвалиться Пензе особо нечем. до 80 г была деревня.

Гость|27.02.2019 15:03|

Великий был человек!Ушла эпоха вместе с ним. Сколько добрых дел сделал для Пензы.Это был человечище!

Гость|27.02.2019 15:17|

Ни город а кладбище одни памятники и памятные доски. Короче для пенсионеров доживающих свой век. Молодым тут делать нечего.

Гость|27.02.2019 15:20|

Когда-нибудь и Кувайцеву такую же повесят.

Имя: Гость
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