Пензенское информационное агентство|18+|Среда|27 фев 2019|20:06
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Общество | В Пензе организовали благотворительный концерт «Учитель и ученик»

27.02.2019|15:41
Печать

Людей объединило богоугодное дело. Артисты, зрители, чиновники - все желали, чтобы Спасский кафедральный собор достроили как можно быстрее.

В Центре культуры и досуга состоялся благотворительный концерт. Собранные средства направят на внутреннюю отделку самого большого православного храма региона.

Концерт назвали «Учитель и ученик». На сцене выступили воспитанники музыкальных и школ искусств города вместе со своими наставниками.

«Все-таки наши люди видят в возрождении православной святыни не только святыню, но и некую архитектурную доминанту, которая будет город украшать. И она была таковой! Мы уверены, сейчас уже можно сказать, что она таковой является», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Такой благотворительный концерт организовали в Пензе в третий раз.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!