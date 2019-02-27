27.02.2019 | 15:41

Людей объединило богоугодное дело. Артисты, зрители, чиновники - все желали, чтобы Спасский кафедральный собор достроили как можно быстрее.

В Центре культуры и досуга состоялся благотворительный концерт. Собранные средства направят на внутреннюю отделку самого большого православного храма региона.

Концерт назвали «Учитель и ученик». На сцене выступили воспитанники музыкальных и школ искусств города вместе со своими наставниками.

«Все-таки наши люди видят в возрождении православной святыни не только святыню, но и некую архитектурную доминанту, которая будет город украшать. И она была таковой! Мы уверены, сейчас уже можно сказать, что она таковой является», - отметил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Такой благотворительный концерт организовали в Пензе в третий раз.