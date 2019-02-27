27.02.2019 | 16:28

В доме в глубине дворов на улице Красной жил почетный гражданин Пензы и области Александр Евгеньевич Щербаков. Он больше всех из своих предшественников и последователей возглавлял город: 19 лет (с 1965-го по 1984-й) был председателем горисполкома.

Геннадий Аристов работал с Щербаковым бок о бок.

«Такого в истории не было и не будет. По тем временам город Пенза два раза в год по вопросам благоустройства занимал первые места. Приезжали из правительства и всегда даже удивлялись. Город был - это не передать», - рассказал экс-секретарь Пензенского горисполкома.

Тогда многие говорили: хотим жить, как в Пензе, - вспоминают люди, которые вместе с Александром Щербаковым строили город заново, занимались благоустройством скверов и парков в областном центре.

«Мэр сегодняшний отвечает за все: он должен уметь принять роды и достойно похоронить - вот что такое председатель горисполкома. И он всегда на острие, за все отвечает», - говорил Александр Щербаков.

Это был градоначальник с большой буквы и редкой души человек. После него сменилось несколько руководителей. Некоторые из них - экс-мэры Александр Калашников, Роман Чернов, действующий глава городской администрации Виктор Кувайцев - присутствовали на церемонии открытия памятной доски Александру Щербакову.

«Его жизненный путь, его великая любовь к Пензе и безусловная преданность являются для нас достойным примером служения нашему городу», - заключил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.