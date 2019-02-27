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Общество | Пензячка отсудила у строительной фирмы 80 000 рублей за упавший на нее забор

27.02.2019|14:19
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Во вторник, 26 февраля, в Пензе вступило в силу решение Железнодорожного районного суда о компенсации компанией «ПрестижСтрой» морального вреда жительнице города.

5 июля 2018 года женщина шла по улице Мира в областном центре, где проходил капитальный ремонт теплосетей, и увидела, как от порыва ветра на нее начала падать металлическая конструкция забора, ограждавшего место ремонта.

Пензячка попыталась отбежать, но не успела и от удара упала на асфальт. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу, где медики диагностировали у нее закрытый перелом лучевой кости правой руки. Женщина долго лечилась, нуждалась в посторонней помощи, потом проходила курс физиотерапии.

Она решила взыскать с организации «ПрестижСтрой», проводившей капремонт теплосетей, компенсацию морального вреда в размере 120 000 рублей и обратилась в суд. Однако представитель компании посчитал вину ответчика недоказанной.

Тем не менее суд пришел к выводу о том, что между причинением вреда здоровью женщины и падением на нее металлического забора, установленного организацией, имеется прямая связь. ООО «ПрестижСтрой» было обязано обеспечить на строительной площадке соблюдение правил безопасности в течение всего срока работ. Также предусмотрена ответственность подрядчика за нанесенный ущерб.

При осмотре места происшествия и опросе очевидца ЧП выяснилось, что металлические листы забора не были полностью скреплены между собой. Таким образом, вина ответчика установлена.

«Суд вынес решение о взыскании с организации 80 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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