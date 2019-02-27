27.02.2019 | 16:05

Военнослужащие Пензенской области приняли участие в однодневных учениях войск ПВО, которые прошли в Поволжье в среду, 27 февраля.

В трех регионах: Пензенской, Самарской и Оренбургской областях - были задействованы около 1 300 человек и свыше 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции «Гамма-С1М», «Небо-УМ» и «Каста 2-2». Также привлекались системы «С-300», комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска».

По замыслу учений, нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами.

«Подразделения учились оперативно идентифицировать летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавать координаты, сопровождать цели, согласовывать и подавать команды на их уничтожение», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.