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Общество | Пензенские артиллеристы приняли участие в учениях войск ПВО в Поволжье

27.02.2019|16:05
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Военнослужащие Пензенской области приняли участие в однодневных учениях войск ПВО, которые прошли в Поволжье в среду, 27 февраля.

В трех регионах: Пензенской, Самарской и Оренбургской областях - были задействованы около 1 300 человек и свыше 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции «Гамма-С1М», «Небо-УМ» и «Каста 2-2». Также привлекались системы «С-300», комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска».

По замыслу учений, нужно было осуществить зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами.

«Подразделения учились оперативно идентифицировать летающие объекты, в том числе и небольших размеров, передавать координаты, сопровождать цели, согласовывать и подавать команды на их уничтожение», - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Источник — фото: архив пресс-службы ЦВО
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