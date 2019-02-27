27.02.2019 | 10:21

В Пензе на сетях уличного освещения следует использовать энергосберегающие лампы российского производства.

С таким предложением во вторник, 26 февраля, обратился к главе администрации города Виктору Кувайцеву на личном приеме предпринимателей руководитель одной из компаний.

Визитер изложил мэру свой проект по энергосбережению. Тот в свою очередь отметил актуальность темы.

«Виктор Кувайцев поручил рассмотреть проект до 25 марта, проанализировать экономический эффект от применения данных светильников, при этом обратить внимание на подобные идеи, уже реализованные в других городах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2018 году контрольно-счетная палата проверила использование бюджетных средств, выделенных в 2017-м на уличное освещение и выявила ряд нарушений. В частности, выяснилось, что энергосберегающие светильники, установленные на улицах Пензы, не соответствуют заявленным требованиям и не служат то количество лет, которое значится в характеристиках, а обслуживание их обходится дороже, чем тех, которые ставят сейчас.