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Общество | Мэру Пензы предложили использовать на улицах энергосберегающие лампы

27.02.2019|10:21
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В Пензе на сетях уличного освещения следует использовать энергосберегающие лампы российского производства.

С таким предложением во вторник, 26 февраля, обратился к главе администрации города Виктору Кувайцеву на личном приеме предпринимателей руководитель одной из компаний.

Визитер изложил мэру свой проект по энергосбережению. Тот в свою очередь отметил актуальность темы.

«Виктор Кувайцев поручил рассмотреть проект до 25 марта, проанализировать экономический эффект от применения данных светильников, при этом обратить внимание на подобные идеи, уже реализованные в других городах», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2018 году контрольно-счетная палата проверила использование бюджетных средств, выделенных в 2017-м на уличное освещение и выявила ряд нарушений. В частности, выяснилось, что энергосберегающие светильники, установленные на улицах Пензы, не соответствуют заявленным требованиям и не служат то количество лет, которое значится в характеристиках, а обслуживание их обходится дороже, чем тех, которые ставят сейчас.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|27.02.2019 10:29|

А то он сам не знал.

Гость|27.02.2019 10:32|

penzainform.ru писал(a):

В частности, выяснилось, что энергосберегающие светильники, установленные на улицах Пензы, не соответствуют заявленным требованиям и не служат то количество лет, которое значится в характеристиках, а обслуживание их обходится дороже, чем тех, которые ставят сейчас.
Судебный иск к фирме можно предъявить?

Гость|27.02.2019 10:34|

Дмитрий Анатольевич про энергосберегающие лампы (а именно светодиодные) говорил уже лет 10 тому назад. Оказывается надо посчитать эффект экономический. Чем обслуживание отличается?! Вкрутить сберегающую лампу дороже,чем обычную?! Что за чушь. Главное закупить качественные лампы,а не дешевое гв#но.

Гость|27.02.2019 10:35|

когда станут использовать спектр дневного освещения ? в настоящее время едешь по улицам а освещение жёлтого уныло-депрессивного спектра как церковные лампадки, где ещё остались ДРЛки дневного света после натриевых лампадок даже глазу приятнее

Гость|27.02.2019 10:42|

Итак Пенза во мраке, а сними будет темень вообще. Новая пл. Ленина, - ничего не видно!ПОЗОРИЩЕ!

Имя: Гость
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