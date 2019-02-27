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Общество | Губернатор призвал усилить контроль за микрофинансовыми организациями

27.02.2019|16:11
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Усилить контроль за микрофинансовыми организациями призвал губернатор на заседании Совета по экономической и инвестиционной политике при правительстве области. По мнению Ивана Белозерцева, таких структур в Пензе слишком много.

Глава региона обратился к тем, кто должен контролировать их работу.

«Давайте вычищайте! Те, которые работают добросовестно и к ним нет претензий, - работайте с населением, делайте контрольные закупки, а есть нарушения - свободен! Пусть люди идут в банки», - указал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Понять, почему люди отправляются за микрозаймами, просто: взять такой кредит легко и быстро. Клиентов манят условия, несмотря на грабительские проценты.

Глава региона обратился к банкирам: им нужно смягчить требования, но так, чтобы и самим внакладе не остаться, и жителей привлечь. В 2018-м в регионе было закрыто около 30 микрофинансовых организаций. Осталось 67.

В 2019 году вступили в силу поправки в закон, которые ограничивают деятельность подобных структур.

«Начисленные проценты и другие платежи в настоящий момент не могут превышать сам долг более чем в два с половиной раза. Также ограничивается дневная процентная ставка: сейчас это 1,5%, с 1 июля станет 1%», - сообщил и. о. управляющего отделением Волго-Вятского ГУ ЦБ России Роман Тюняев.

Напомнил губернатор и об ипотечных каникулах, о которых в послании говорил Владимир Путин. Банкам предстоит разработать механизм, который будет давать заемщику отсрочку по платежам, если человек потерял работу.

Всего же в 2018-м жители Пензенской области взяли кредитов на 20 миллиардов рублей - это намного больше, чем годом ранее.

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Гость|27.02.2019 19:12|

Понедельник прошёл,а прыть осталась.Так пойдёт он весь сайт своими шутками заполнит.

Гость|27.02.2019 19:29|

Какие ещё сферы остались, где он не призывал "усилять контроль"?

Гость|27.02.2019 19:30|

Похоже, что губер лоббирует интересы банков и душит малый бизнес. Компетентным органам заняться бы его инициативами.

Гость|27.02.2019 19:50|

Не комиссар он, а политработник. Призывами своими воодушевляет вечных строителей коммунизма в нашей области.

Гость|27.02.2019 19:55|

Какие ещё сферы остались, где он не призывал "усилять контроль"?

Девочки по вызову...

Имя: Гость
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