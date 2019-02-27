27.02.2019 | 14:51

В ГК «Дамате» подвели финансовые итоги 2018 года. Консолидированная выручка группы компаний составила 17,8 млрд рублей.

В течение последних пяти лет среднегодовой темп роста (CAGR) выручки превышает 42%. Это позволило «Дамате» нарастить ее более чем в четыре раза за данный период. Чистая прибыль по группе после налогов в 2018-м составила 593 млн рублей.

В минувшем году «Дамате», активно развивающая производство индейки, молочное животноводство и переработку молока, продемонстрировала устойчивый рост во всех сегментах.

Так, благодаря увеличению объемов производства индейки до 88 тысяч тонн в год и несмотря на неблагоприятную рыночную ситуацию, сложившуюся в первом полугодии, выручка по направлению «Производство и переработка индейки» выросла на 23%.

Значительное расширение ассортимента на молочном комбинате «Пензенский» и запуск новой линии по производству детского питания позволили на 13% увеличить выручку в сегменте «Переработка молока» (по сопоставимым показателям, без учета продаж сыров). В 2018 году было произведено 44,5 тысячи тонн молочной продукции.

Кроме того, после планового выхода на проектную мощность крупнейшего в Сибири молочного комплекса «Дамате», расположенного в Тюменской области, выручка по направлению «Молочное животноводство» возросла более чем в четыре раза - до 1 млрд рублей. Объемы производства молока-сырья на комплексе за год увеличились в пять раз - до 32,3 тысячи тонн.

Заместитель генерального директора УК «Дамате» по экономике и финансам Станислав Варич отметил, что по итогам года агропромышленная компания в очередной раз продемонстрировала свое динамичное развитие и эффективность.

«Всегда очень сложно сочетать стремительный рост и сохранять при этом уровень эффективности. Нашей команде это удается, несмотря на не всегда благоприятную рыночную конъюнктуру и специфические риски, которые присущи сельскому хозяйству.

По итогам прошедших пяти лет могу с уверенностью сказать, что «Дамате» является одним из лидеров роста среди агропромышленных компаний и подтвердила свою надежность и привлекательность для наших финансовых партнеров», - заявил он.