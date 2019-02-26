26.02.2019 | 11:19

В субботу, 2 марта, с 8:00 до 14:00 для жителей Пензенской области пройдет дополнительный прием неврологов и эндокринологов.

Неврологи будут принимать жителей Пензы в поликлиниках № 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13 и 14, а также в поликлинике областной клинической больницы имени Бурденко.

Эти специалисты будут ждать пациентов и в межрайонных больницах Сердобска, Кузнецка, Каменки и Нижнего Ломова, райбольницах в Башмакове, Белинском, Городище, Лунине и Мокшане, участковых больницах в Бекове и Шемышейке, в Малосердобинском филиале Колышлейской районной больницы.

Эндокринологи проведут прием в пензенских поликлиниках № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и поликлинике областной больницы.

Для жителей районов области прием пройдет в Кузнецкой межрайонной больнице, Никольской, Городищенской и Пензенской районных и в Шемышейской участковой больнице.

«Запись на прием к неврологам и эндокринологам в поликлиники Пензы производится по телефону 999-130, в районных и межрайонных центрах - через регистратуры», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.