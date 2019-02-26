Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 фев 2019|13:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.49  |  $  65.62
 

Общество | В Заречном в 2019 году грипп диагностировали у 73 горожан

26.02.2019|12:21
Печать

В Заречном на восьмой неделе года, с 18 по 24 февраля, зарегистрировали 24 новых случая гриппа. Всего с начала 2019-го это заболевание диагностировали у 73 горожан - 50 детей и 23 взрослых.

По словам руководителя МРУ № 59 ФМБА России Людмилы Куликовой, эпидемиологическая обстановка в закрытом городе по итогам минувшей недели остается стабильной.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом уменьшился и теперь на 34% ниже эпидемического порога», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В Пензенской области (без учета Заречного) за тот же период выявили 27 случаев гриппа.

Относительно высокий уровень заболеваемости РВИ отмечен в Кузнецке (708,6), Неверкинском (519,6), Лопатинском (509,4), Сосновоборском (408,3), Пензенском (298,2), Спасском (289,3), Нижнеломовском (275,1), Никольском (251,3), Камешкирском (236,9), Наровчатском (219,7) районах и Пензе (212,7).

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!