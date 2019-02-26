26.02.2019 | 12:21

В Заречном на восьмой неделе года, с 18 по 24 февраля, зарегистрировали 24 новых случая гриппа. Всего с начала 2019-го это заболевание диагностировали у 73 горожан - 50 детей и 23 взрослых.

По словам руководителя МРУ № 59 ФМБА России Людмилы Куликовой, эпидемиологическая обстановка в закрытом городе по итогам минувшей недели остается стабильной.

«Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом уменьшился и теперь на 34% ниже эпидемического порога», - сообщается на портале «Заречье сегодня».

В Пензенской области (без учета Заречного) за тот же период выявили 27 случаев гриппа.

Относительно высокий уровень заболеваемости РВИ отмечен в Кузнецке (708,6), Неверкинском (519,6), Лопатинском (509,4), Сосновоборском (408,3), Пензенском (298,2), Спасском (289,3), Нижнеломовском (275,1), Никольском (251,3), Камешкирском (236,9), Наровчатском (219,7) районах и Пензе (212,7).