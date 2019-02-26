26.02.2019 | 17:04

На площади Ленина, напротив здания правительства Пензенской области, пытались закрыть рот горожанам марлевыми повязками в надежде на спасение от беды.

На улице Московской медики раздавали прохожим средства защиты от инфекционных заболеваний. Делали это не молча - буквально кричали о болезнях. Флешмобом называют теперь такую модную профилактическую акцию.

«Грипп и ОРВИ остаются ведущими инфекционными заболеваниями среди населения. Ежегодно наносимый социально-экономический ущерб от этих заболеваний, по оценке экспертов, составляет более одного миллиарда рублей. Поэтому профилактика гриппа и ОРВИ крайне важна с позиции сохранения жизни и здоровья людей», - отметила заведующая отделом Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Юлия Бакланова.

На исходе зимы и пика эпидемии антигриппозная акция пришлась как нельзя более кстати, а провели ее студенты медицинского колледжа.