В Пензе сформируют молодежный кадровый резерв для городской администрации. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании во вторник, 26 февраля.
«Надо провести встречи в вузах города, при этом следует охватить разные специальности - не только государственное и муниципальное управление, но и направления в сфере строительства, экономики, жилищно-коммунального хозяйства и другие», - объяснил он.
Собеседования на зачисление в кадровый резерв начнут проводить заместители главы администрации. Они будут обращать внимание на инициативных и прогрессивных молодых людей, которые могут стать хорошими специалистами.
Отобранные студенты получат возможность познакомиться с работой различных подразделений администрации Пензы и районов города, принять участие в обсуждении актуальных вопросов и проведении мероприятий, а в будущем - замещать вакантные должности, сообщили в пресс-службе мэрии.
Цирка нет, но клоунов целые залы ... местечки такие продаются и передаются по наследству и этой публике это хорошо известно ! Посему и бардак такой ... Сидят шоу устраивают. Одна показуха и безделье.