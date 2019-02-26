26.02.2019 | 13:18

В Пензе сформируют молодежный кадровый резерв для городской администрации. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании во вторник, 26 февраля.

«Надо провести встречи в вузах города, при этом следует охватить разные специальности - не только государственное и муниципальное управление, но и направления в сфере строительства, экономики, жилищно-коммунального хозяйства и другие», - объяснил он.

Собеседования на зачисление в кадровый резерв начнут проводить заместители главы администрации. Они будут обращать внимание на инициативных и прогрессивных молодых людей, которые могут стать хорошими специалистами.

Отобранные студенты получат возможность познакомиться с работой различных подразделений администрации Пензы и районов города, принять участие в обсуждении актуальных вопросов и проведении мероприятий, а в будущем - замещать вакантные должности, сообщили в пресс-службе мэрии.