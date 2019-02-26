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Общество | В Пензе создадут молодежный кадровый резерв для городской мэрии

26.02.2019|13:18
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В Пензе сформируют молодежный кадровый резерв для городской администрации. Об этом заявил мэр Виктор Кувайцев на аппаратном совещании во вторник, 26 февраля.

«Надо провести встречи в вузах города, при этом следует охватить разные специальности - не только государственное и муниципальное управление, но и направления в сфере строительства, экономики, жилищно-коммунального хозяйства и другие», - объяснил он.

Собеседования на зачисление в кадровый резерв начнут проводить заместители главы администрации. Они будут обращать внимание на инициативных и прогрессивных молодых людей, которые могут стать хорошими специалистами.

Отобранные студенты получат возможность познакомиться с работой различных подразделений администрации Пензы и районов города, принять участие в обсуждении актуальных вопросов и проведении мероприятий, а в будущем - замещать вакантные должности, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|26.02.2019 13:32|

Цирка нет, но клоунов целые залы ... местечки такие продаются и передаются по наследству и этой публике это хорошо известно ! Посему и бардак такой ... Сидят шоу устраивают. Одна показуха и безделье.

Гость|26.02.2019 13:41|

Что такое "городская мэрия"? Бывает еще областная и районная? Масло масляное.

Гость|26.02.2019 13:44|

Детей своих пристраивают.хана городу

Гость|26.02.2019 13:44|

Так уже давно создали. Трудовые династии называются. От отца к сыну передать "эстафету" самое оно.

Гость|26.02.2019 13:46|

Гость писал(a):

Детей своих пристраивают
Новых ильиных набирают.

Гость|26.02.2019 13:50|

Гость писал(a):

Гость|26.02.2019 13:46|

Гость писал(a):

Детей своих пристраивают

Новых ильиных набирают.

Не злобствуйте. Вам молельни строят. Покайтесь.

Гость|26.02.2019 13:51|

penzainform.ru писал(a):

Они будут обращать внимание на инициативных и прогрессивных молодых людей, которые могут стать хорошими специалистами.
А вы не забыли указать, что предпочтение будет отдаваться кандидатам состоящим в партии "Единая Россия"?

Гость|26.02.2019 13:54|

Ну и что? Раньше тоже только членам парии более менее приличные места давали. А теперь еще и родне

Гость|26.02.2019 13:57|

penzainform.ru писал(a):

не только государственное и муниципальное управление, но и направления в сфере строительства, экономики, жилищно-коммунального хозяйства и другие», - объяснил он.
ну то есть студент сразу после института сразу в мерию, не имея реального опыта руководства и каких то модернизаций. Хотя сейчас так и есть, одни фантазии и никакого профессионализма. Элементарно не могут город от снега почистить, чего уж мечтать о современном градостроении.

Гость|26.02.2019 13:57|

"Внуки" и "внучки" попёрли во власть!!!

Гость|26.02.2019 14:00|

Гость писал(a):

Детей своих пристраивают.хана городу
Да именно так, дабы черни казалось, что в этом цирке честная лотерея.

Гость|26.02.2019 14:01|

Гость писал(a):

"Внуки" и "внучки" попёрли во власть!!!
Ну кто то же должен прикрыть зады уходящим на жирную пенсию бездельникам.

Гость|26.02.2019 14:14|

Взяли курс на обработку молодёжи. Дают понять,что будущее есть только у тех,кто поддерживает власть и тем ,кто выполняет указания сверху.

Гость|26.02.2019 14:25|

Какие весёлые комментаторы на пензаинформ, которые всегда лучше всего знают, как работает мэрия, как получают должности и как нужно работать. Жаль, что за всю жизнь палец о палец не ударили.

Если есть такая инициатива - значит есть, за что спрашивать у ответственных лиц.

Гость|26.02.2019 14:31|

Гость писал(a):

которые всегда лучше всего знают,
Мы не знаем,мы видим, особенно отчетливо видны результаты работ !

А если уж и новости почитать (не федеральные - лживые) так вообще волосы дыбом встают !Гость писал(a):

Жаль, что за всю жизнь палец о палец
Мы то пальцами каждый день стучим с тра до ночи,а вот в этих заведениях ...штаны просиживают ... с выходом на пенсию в несколько сот тысяч рублей.

Имя: Гость
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