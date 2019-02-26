26.02.2019 | 16:09

Во вторник, 26 февраля, в Пензе прошла проверка готовности пунктов временного размещения к приему населения во время паводка.

Сотрудники городского управления по делам ГОЧС побывали в учебных заведениях: университете архитектуры и строительства, аграрном университете, колледже архитектуры и строительства.

Они осмотрели комнаты для размещения граждан, приема пищи, санитарно-бытовые и медицинские. В итоге было вынесено заключение о готовности эвакопунктов.

«Кроме того, закончены работы по организации водомерных постов в черте Пензы. Дежурить на них станут сотрудники управления. Отсчеты уровня воды берутся дважды, а во время паводка - трижды в сутки. Данные амплитуды колебания уровня воды направляются в ФГБУ «Сурский гидроузел», - сообщили в пресс-службе администрации города.