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Общество | В Пензе проверили готовность эвакопунктов к приему людей

26.02.2019|16:09
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Во вторник, 26 февраля, в Пензе прошла проверка готовности пунктов временного размещения к приему населения во время паводка.

Сотрудники городского управления по делам ГОЧС побывали в учебных заведениях: университете архитектуры и строительства, аграрном университете, колледже архитектуры и строительства.

Они осмотрели комнаты для размещения граждан, приема пищи, санитарно-бытовые и медицинские. В итоге было вынесено заключение о готовности эвакопунктов.

«Кроме того, закончены работы по организации водомерных постов в черте Пензы. Дежурить на них станут сотрудники управления. Отсчеты уровня воды берутся дважды, а во время паводка - трижды в сутки. Данные амплитуды колебания уровня воды направляются в ФГБУ «Сурский гидроузел», - сообщили в пресс-службе администрации города.

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Гость|26.02.2019 16:32|

самый прикол, что паводка и не будет. Снега мало, земля не промерзла, все пройдет тихо и плавно.

Но прошлогодний опыт отмывания бабла не дает спокойно спать, потому истерия "ой, мы все потонем" набирает обороты.

Гость|26.02.2019 16:43|

Гость писал(a):

Но прошлогодний опыт отмывания бабла не дает спокойно спать
Увы,но так и есть.

Гость|26.02.2019 16:49|

А как насчёт техники для эвакуации ,на случай ЧС ???

Имя: Гость
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