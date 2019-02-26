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Общество | В Пензе откроется космический парк приключений «Космодрайв»

26.02.2019|09:13
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7 марта в Пензе откроет свои двери космический парк приключений для всей семьи «Космодрайв».

«Полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Юпитеру или научиться управлять настоящим космическим кораблем - все это возможно в «Космодрайве»!» - сообщили организаторы.

Гости парка также смогут примерить скафандр, починить МКС, пройти подготовку космонавта на специальных тренажерах, преодолеть гравитацию и послушать свой голос на Венере.

Парк будет работать в торгово-развлекательном центре «Ритэйл» (улица Центральная, 1) в течение месяца - с 7 марта по 7 апреля. Более подробную информацию можно найти здесь.

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