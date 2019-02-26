26.02.2019 | 18:07

Несколько лет шкалу на опоре железнодорожного моста не обновляли. И вот с банкой водостойкой краски и лодкой для подстраховки на хрупкий лед вышли сотрудники городского управления по делам ГОЧС. Белым по серому поставили метки.

«Это простой водомерный пост, организуется путем нанесения реек для определения уровня подъема воды», - объяснил специалист Управления по делам ГОЧС г. Пензы Руслан Толмачев.

Таких постов в городе несколько. За ними в период увеличения сброса с Сурского водохранилища будут наблюдать дежурные: три раза в сутки снимать показания, чтобы передавать их в единую диспетчерскую службу Пензы, а уже оттуда - на гидроузел.

«По опыту прошлых лет на улице Токарной вода поднималась на два метра. Соответственно, здесь, в черте города на Суре где-то 1,75 - примерно 1,80 было. Пик паводка ожидаем где-то с середины апреля, в 10-х числах апреля», - сообщил заместитель начальника Управления по делам ГОЧС г. Пензы Александр Дерябин.

Места локальных подтоплений в Пензе определены. Из года в год вода приходит на улицы в Междуречье, нелегко приходится жителям Райков и Цыганского поселка.

«Осматриваются все водопереливные трубы, которые есть в черте города Пензы, на предмет необходимости их тампонирования в случае подъема уровня воды в реке Суре и в реке Пензе. Опять же, они находятся в районе Барковки, Междуречья, улицы Кустанайской. Приводятся сети ливневой канализации в работоспособное состояние», - добавил Александр Дерябин.

Также организуют пункты временного размещения жителей из затопленных районов. В санатории-профилактории ПГУАС готовы принять 30 человек.

«Можно находиться как одним взрослым, так и с детьми. У нас приспособлена для этого комната, где можно отдохнуть, проиграть, посмотреть телевизор. Есть медицинские кабинеты, врач-терапевт, физиотерапевтический кабинет», - отметил директор санатория-профилактория ПГУАС Алексей Бурганов.

Однако, как показывает опыт прошлых лет, пензенцы отказываются от такой помощи городских властей и не бросают свои затопленные дома.