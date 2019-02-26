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Общество | В Кузнецке на маршрут № 4 выйдут новые автомобили

26.02.2019|15:50
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На следующей неделе на линию маршрута общественного транспорта № 4 в Кузнецке вместо «Газелей» выйдут машины повышенной комфортности. Об этом во вторник, 26 февраля, на оперативном совещании рассказал глава администрации города Сергей Златогорский.

Он также добавил, что в марте-апреле обновленная техника появится на маршруте № 66, сообщили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

Кузнечане неоднократно жаловались на неудобный общественный транспорт, в качестве которого в городе используются только микроавтобусы «Газель».

9 июня 2018 года на перекрестке улиц Белинского и Фабричной въехали друг в друга автомобили Chery Tiggo и маршрутка № 4. Пострадали две пассажирки общественного транспорта.

14 ноября на улице Пензенской маршрутка № 55 столкнулась с МАЗом. Водитель и пять пассажиров «Газели» получили телесные повреждения.

10 января 2019 года 15-летняя школьница при выходе из микроавтобуса упала под колеса. Машина наехала на нее, девочка получила тяжелые травмы. 15 января ее на самолете спецрейсом доставили из Пензы в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

С 25 октября 2018 года стоимость проезда в общественном транспорте в Кузнецке повысилась с 17 до 20 рублей. Тогда Сергей Златогорский подчеркнул, что перевозчик взял на себя обязательство менять транспорт.

Источник — фото: old.gorodkuzneck.ru
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