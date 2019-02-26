26.02.2019 | 14:14

В понедельник, 25 февраля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.

К парламентарию обратились 25 человек. Спектр рассмотренных проблем был разнообразным, при этом большая их часть касалась благоустройства внутридворовых территорий и ЖКХ, состояния дорог и жилого фонда в избирательном округе № 1. С наступлением весны эти вопросы становятся еще более актуальными, их решение имеет первостепенное значение.

В работу приняты коллективные обращения об опиловке аварийных деревьев, установке знаков «Проезд запрещен» и «Жилая зона», а также остановочных павильонов.

Положительно решены просьбы о выделении лакокрасочных материалов и завозе песка на детскую площадку на улице Свободы и чернозема для благоустройства придомовой территории на Луначарского.

Все обращения взяты на личный контроль Вадима Супикова, по ним даны соответствующие поручения со сроками выполнения.