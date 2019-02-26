Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 фев 2019|14:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.49  |  $  65.62
 

Общество | Обращения избирателей находятся на личном контроле Вадима Супикова

26.02.2019|14:14
Печать

В понедельник, 25 февраля, руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области Вадим Супиков провел прием граждан.

К парламентарию обратились 25 человек. Спектр рассмотренных проблем был разнообразным, при этом большая их часть касалась благоустройства внутридворовых территорий и ЖКХ, состояния дорог и жилого фонда в избирательном округе № 1. С наступлением весны эти вопросы становятся еще более актуальными, их решение имеет первостепенное значение.

В работу приняты коллективные обращения об опиловке аварийных деревьев, установке знаков «Проезд запрещен» и «Жилая зона», а также остановочных павильонов.

Положительно решены просьбы о выделении лакокрасочных материалов и завозе песка на детскую площадку на улице Свободы и чернозема для благоустройства придомовой территории на Луначарского.

Все обращения взяты на личный контроль Вадима Супикова, по ним даны соответствующие поручения со сроками выполнения.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!