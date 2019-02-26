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Общество | На модернизацию освещения Пензенской ТЭЦ-1 направлено около 1 млн рублей

26.02.2019|12:32
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На Пензенской ТЭЦ-1, входящей в состав Мордовского филиала ПАО «Т Плюс», модернизировали систему освещения.

На замену устаревших ртутных ламп ДРЛ-250 современными светодиодными приборами освещения энергокомпания выделила порядка миллиона рублей.

Сейчас на станции установлено 103 эффективных светильника. Они позволят улучшить уровень освещенности, а также сократить энергопотребление на 118 640 кВт/ч в год.

Кроме того, для большой площади объекта потребуется меньшее количество светильников. Так, вместо 113 устаревших приборов в котлотурбинном цехе смонтировано 54 светодиодных фонаря, остальные 49 установлены в других производственных помещениях ТЭЦ.

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