25.02.2019 | 16:41

Весеннюю оттепель люди ждут с замиранием сердца. В местах, где кровля пропускает осадки, - разводы на штукатурке, на полу уже приготовлена тара для сбора воды.

Совсем недолго в таких условиях в историческом здании, памятнике культуры федерального значения, придется работать специалистам Управления образования Пензы. К столетию ведомства городские власти решили сделать подарок - ремонт на Володарского, 5.

«Не ради красного словца! Как только деньги изыщутся - мы в этом году реализуем», - заявил глава города Николай Тактаров.

«Внутренние работы в коридорах, в ряде помещений. И за эти годы крыша пришла частично в негодность, поэтому еще нужно будет заменить часть кровли», - отметил начальник Управления образования Пензы Юрий Голодяев.

За почти двухсотлетнюю историю здания в нем было несколько перепланировок. Там располагался и жилой дворянский дом, вторая мужская гимназия, в советские годы школа № 11.

Многое изменилось, но вот парадная лестница на второй этаж, говорят в управлении, на прежнем месте. В некоторых коридорах полукруглые потолки. Что касается фасада, то его отремонтировали в 2013-м, к юбилею города. Тогда же преобразования произошли и внутри.

«Была заменена электропроводка, освещение, отопление, канализация. Вентиляция была восстановлена. То есть очень большие работы были сделаны», - добавил Юрий Голодяев.

Также отремонтировали некоторые кабинеты. Тогда выполнили и проектно-сметную документацию на внутреннюю отделку, ее оценили в сумму чуть больше семи миллионов рублей.

Теперь, спустя шесть лет, расчеты явно устарели. Потребуется и уточнять информацию о перечне необходимых работ внутри исторического здания.