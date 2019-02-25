25.02.2019 | 09:52

Для устранения дефицита кадров в здравоохранении сняты возрастные ограничения по программе «Земский доктор», предусматривающей комплекс мер социальной поддержки специалистов на селе.

Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 25 февраля.

«Сейчас в области насчитывается 505 вакантных должностей в сфере здравоохранения. Имеется 100 целевых квот. Я думаю, что с учетом снятия ограничений их будет 150. В целом мы планируем оставить темпы теми же, что и в прошлом году», - доложил министр здравоохранения Владимир Стрючков.

Он напомнил, что врач получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, медсестры и фельдшеры - 500 тысяч.

Тем не менее дефицит медицинских кадров ощущается весьма остро. В частности, большой некомплект вакансий в межрайонных детской и взрослой больницах Кузнецка. Всего не хватает 56 человек, в том числе во взрослой больнице - 39.

«Мы ежегодно даем врачам 5-6 квартир за счет муниципалитета. В этом году будет около 10. Есть реестр молодежи, которая учится по целевым направлениям, но они только-только подходят к завершению обучения, поэтому в этом и следующем году у нас придут свои кадры», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Мы говорим: у нас смертность высокая, врачей не хватает! Бывает так: три врача, два мнения по несложному вопросу. Поэтому министерство здравоохранения и Лариса Юрьевна (врио вице-губернатора Лариса Рябихина. - Прим. ред.) должны поработать с нашим и другими медицинскими институтами, где учатся наши дети.

Посмотрите, где они учатся, вернутся ли по контракту в сельскую местность. В медицинском колледже также организуйте эту работу. Главы муниципалитетов - приезжайте, рассказывайте о своих районах, что там строится, какие дома культуры, о победах в конкурсах.

Делайте презентации, в районах есть много интересного. Нужно молодежь забирать к себе. А у нас стараются получить миллион рублей под Пензой - например, в Бессоновском и Пензенском районах. Организуйте эту работу», - поручил губернатор руководителям районов.