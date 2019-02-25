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Общество | Врачам на селе будут помогать без учета возрастных ограничений

25.02.2019|09:52
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Для устранения дефицита кадров в здравоохранении сняты возрастные ограничения по программе «Земский доктор», предусматривающей комплекс мер социальной поддержки специалистов на селе.

Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 25 февраля.

«Сейчас в области насчитывается 505 вакантных должностей в сфере здравоохранения. Имеется 100 целевых квот. Я думаю, что с учетом снятия ограничений их будет 150. В целом мы планируем оставить темпы теми же, что и в прошлом году», - доложил министр здравоохранения Владимир Стрючков.

Он напомнил, что врач получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, медсестры и фельдшеры - 500 тысяч.

Тем не менее дефицит медицинских кадров ощущается весьма остро. В частности, большой некомплект вакансий в межрайонных детской и взрослой больницах Кузнецка. Всего не хватает 56 человек, в том числе во взрослой больнице - 39.

«Мы ежегодно даем врачам 5-6 квартир за счет муниципалитета. В этом году будет около 10. Есть реестр молодежи, которая учится по целевым направлениям, но они только-только подходят к завершению обучения, поэтому в этом и следующем году у нас придут свои кадры», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

«Мы говорим: у нас смертность высокая, врачей не хватает! Бывает так: три врача, два мнения по несложному вопросу. Поэтому министерство здравоохранения и Лариса Юрьевна (врио вице-губернатора Лариса Рябихина. - Прим. ред.) должны поработать с нашим и другими медицинскими институтами, где учатся наши дети.

Посмотрите, где они учатся, вернутся ли по контракту в сельскую местность. В медицинском колледже также организуйте эту работу. Главы муниципалитетов - приезжайте, рассказывайте о своих районах, что там строится, какие дома культуры, о победах в конкурсах.

Делайте презентации, в районах есть много интересного. Нужно молодежь забирать к себе. А у нас стараются получить миллион рублей под Пензой - например, в Бессоновском и Пензенском районах. Организуйте эту работу», - поручил губернатор руководителям районов.

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Гость|25.02.2019 10:16|

Миллионы раздадут,а качество этих медработников кто контролирует?! Количество подгоняют под нормативы,а что с качеством?! Это все равно,что штукатурка,маляра,электрика или повара поиграть на производство,а он ничего не умеет. Но миллион свой получит и будет в штате работников,а кто его обязанности при этом исполняет?! Пусть опыта для начала лет пять наберутся.

Гость|25.02.2019 10:19|

Что то не совсем понятен алгоритм действий власти. Сначала проверить сокрушительное сокращение, теперь у них вакансии. Или никакого алгоритма нет как такового?

Гость|25.02.2019 10:22|

у дураков нет логики...

Гость|25.02.2019 10:25|

Побольше предприятий на селе закрывайте, может поедут.

Гость|25.02.2019 10:26|

любой врач поедет за лям в зачюхонную деревню годок поседит там и деньги в кармане, люди все-равно не излечатся

Гость|25.02.2019 10:41|

В России все для галочки делается. Абсолютно никто не контролирует и не докладывает о результатах данных программ. Сколько человек получили подъёмные,сколько из низ реально работает на местах,какие отзывы пациентов об этих врачах. Где мониторинг ситуации?!

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