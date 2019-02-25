Для устранения дефицита кадров в здравоохранении сняты возрастные ограничения по программе «Земский доктор», предусматривающей комплекс мер социальной поддержки специалистов на селе.
Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 25 февраля.
«Сейчас в области насчитывается 505 вакантных должностей в сфере здравоохранения. Имеется 100 целевых квот. Я думаю, что с учетом снятия ограничений их будет 150. В целом мы планируем оставить темпы теми же, что и в прошлом году», - доложил министр здравоохранения Владимир Стрючков.
Он напомнил, что врач получает единовременную выплату в размере 1 млн рублей, медсестры и фельдшеры - 500 тысяч.
Тем не менее дефицит медицинских кадров ощущается весьма остро. В частности, большой некомплект вакансий в межрайонных детской и взрослой больницах Кузнецка. Всего не хватает 56 человек, в том числе во взрослой больнице - 39.
«Мы ежегодно даем врачам 5-6 квартир за счет муниципалитета. В этом году будет около 10. Есть реестр молодежи, которая учится по целевым направлениям, но они только-только подходят к завершению обучения, поэтому в этом и следующем году у нас придут свои кадры», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.
«Мы говорим: у нас смертность высокая, врачей не хватает! Бывает так: три врача, два мнения по несложному вопросу. Поэтому министерство здравоохранения и Лариса Юрьевна (врио вице-губернатора Лариса Рябихина. - Прим. ред.) должны поработать с нашим и другими медицинскими институтами, где учатся наши дети.
Посмотрите, где они учатся, вернутся ли по контракту в сельскую местность. В медицинском колледже также организуйте эту работу. Главы муниципалитетов - приезжайте, рассказывайте о своих районах, что там строится, какие дома культуры, о победах в конкурсах.
Делайте презентации, в районах есть много интересного. Нужно молодежь забирать к себе. А у нас стараются получить миллион рублей под Пензой - например, в Бессоновском и Пензенском районах. Организуйте эту работу», - поручил губернатор руководителям районов.
Миллионы раздадут,а качество этих медработников кто контролирует?! Количество подгоняют под нормативы,а что с качеством?! Это все равно,что штукатурка,маляра,электрика или повара поиграть на производство,а он ничего не умеет. Но миллион свой получит и будет в штате работников,а кто его обязанности при этом исполняет?! Пусть опыта для начала лет пять наберутся.