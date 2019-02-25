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Общество | В Спутнике герои проекта «Культ тела - 3» провели праздник в честь 23 Февраля

25.02.2019|17:23
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В Спутнике герои популярного телепроекта «Культ тела - 3» провели праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

Генерал похудения Марина Богомолова подготовила для тех, кто отдыхал на набережной, веселые игры и конкурсы. Команды азартно соревновались в скорости и ловкости, танцах и сообразительности. Мороз не останавливал их в стремлении к победе.

«Мы очень весело провели время на свежем воздухе», - поделился житель Города Спутника Владимир Шитвенков.

«Вспомнили детство, отдохнули душой и телом», - поддержал друга еще один житель Спутника Александр Савкин.

Ирина Орлова приехала в Спутник из Тольятти и сразу попала на праздник. Женщина активно участвовала во всех конкурсах, пела и танцевала, каталась на тюбинге и участвовала в коллективном создании фигур.

«Я приехала на два дня, и сразу такое шоу. Здорово! Город Спутник - отличное место для жизни», - подчеркнула женщина.

И конечно, не обошлось без поздравлений в адрес главных героев этого праздника.

«Желаю всем мужчинам здоровья, удачи, любви, солнышка и хорошего настроения», - обратилась к сильной половине человечества жительница Спутника Ольга Подгорецкая.

«И не забывайте о нас, женщинах», - улыбнулась Ирина Орлова.

Праздник в честь защитников Отечества завершился, но впереди еще много интересных событий. О них можно узнать на сайте penza-sputnik.ru в разделе «Афиша».

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