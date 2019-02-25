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Общество | В школах пациентов специалисты ответят на вопросы в режиме онлайн

25.02.2019|14:50
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С понедельника, 4 марта, в Пензенской области стартует новый информационный проект в сфере здравоохранения.

С людьми, перенесшими острый или повторный инфаркт, страдающими артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, будут работать главные внештатные специалисты соответствующего профиля в школах пациентов в режиме онлайн.

В 2019 году формат работы в школах пациентов переходит на новый уровень. Жители области будут находиться на прямой связи со специалистами в режиме видеоконференции и смогут задать вопросы.

«Онлайн-школы будут проводиться четыре раза в неделю, с понедельника по четверг по отдельному графику, с 15:00 до 16:00. Группа (не более 15 человек на каждое занятие) будет формироваться в каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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Гость|25.02.2019 15:32|

Не заголовок... а набор слов...

Гость|25.02.2019 15:38|

я тоже ничего не поняла из заголовка

Имя: Гость
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