25.02.2019 | 17:02

«Три дня рвота, понос, температура 38 у ребенка», - рассказала мама учащегося школы № 76 г. Пензы Екатерина.

Такие симптомы, по словам Екатерины, наблюдались и у других детей из начального звена школы № 76.

В образовательном учреждении отменили уроки в 18 классах, с первого по четвертый. А это 550 учеников. Родители принялись гадать, что же стало причиной массового заболевания.

«ОРВИ, говорят, закрыли на карантин. А почему же мы сдаем анализы эти подозрительные? По многим слухам, кишечная палочка», - отметила женщина.

В школе считают, скоропалительных выводов делать не стоит. При этом не отрицают, что у некоторых ребят действительно недуг с признаками вирусного заболевания.

Но большинство отсутствует из-за простудных проявлений. Результаты лабораторных исследований станут известны к концу недели.

«Была проверка Роспотребнадзора, я сразу пригласил, еще до объявления карантина, представителей этого органа. Во всей школе и столовой они были практически целый день», - отметил директор школы № 76 Александр Ларин.

В кабинете второго класса присутствовала только преподаватель. Ольга Пескова рассылала домашнее задание 27 ребятам и корректировала учебный план.

«Не отстанут, мы нагоним. Все будет нормально», - заключила учитель начальных классов Ольга Пескова.

Согласно приказу директора, ограничительные мероприятия продлятся до 2 марта. А направление детей на сдачу анализов, по словам руководителя, необходимо, чтобы быть уверенными: после карантина дети придут в школу здоровыми.