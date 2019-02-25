25.02.2019 | 17:52

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский позавидовал участникам автомобильного биатлона.

«Я что-то не сообразил, надо было принять участие. Честно, я бы подготовился. Постараюсь в следующий раз исправиться», - отметил мэр.

Соревнования прошли на территории автошколы ДОСААФ. 13 мужчин и одна девушка показывали свое умение водить машину, стрелять и бросать гранату.

«Цель наша в проведении этих соревнований - оставить популярными такие технические виды спорта, как мотоспорт, автомногоборье, автоспорт. Наш город всегда отличался такими традициями техническими. Чтобы не забывали», - рассказал главный судья соревнований Сергей Андронов.

Победителем должен был стать самый быстрый и меткий. Ошибки при маневрах, стрельбе и метании гранаты наказывались: водителям начисляли дополнительные секунды.

Единственная представительница прекрасного пола неплохо показала себя за рулем, однако другие испытания для дамы оказались сложнее. Но и многим мужчинам было непросто.

В итоге лучшим автобиатлонистом Кузнецка назвали Василия Антонова. Состязания посвятили прошедшему Дню защитника Отечества.