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Общество | Прокуратуру заинтересовала теневая занятость кузнецких мебельщиков

25.02.2019|11:55
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В Кузнецке прокуратура выявила нарушения трудового законодательства предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства.

По итогам проверки за февраль установлено, что у шести хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой древесины и оптовой торговлей мебелью, 18 работников трудятся без оформления.

«Прокурор города внес шесть представлений и возбудил восемь дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора)», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Факт теневой занятости в феврале был зафиксирован и в Пензе, в одной из точек общепита. Индивидуальный предприниматель не заключил договор с сотрудником, который работает с июня 2018 года. За это его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Заречном бизнесмена привлекли к ответственности за аналогичное нарушение: он не оформил договор с разнорабочим, который несколько месяцев получал у него зарплату.

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Гость|25.02.2019 12:12|

Нипадилиись...

Гость|25.02.2019 12:13|

А почему прокуратуру не интересует деятельность чиновников и депутатов???!!!

Гость|25.02.2019 12:30|

Самим не смешно такие ничтожные факты выявлять. Куда не сунься-нигде нет должного трудового оформления. Все работают неофициально,кроме бюджетников.

Гость|25.02.2019 12:35|

Вот удивили так удивили ! В Пензе большая часть мебельных фабрик не проводят своих работников официально. Или проводят небольшую часть по минималке . Пусть прокуратура почитает Антиджоб ,тут ей огромный фронт работы . Может быть обещания Президента РФ начнут сбываться.

Имя: Гость
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