25.02.2019 | 11:55

В Кузнецке прокуратура выявила нарушения трудового законодательства предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере производства.

По итогам проверки за февраль установлено, что у шести хозяйствующих субъектов, занимающихся переработкой древесины и оптовой торговлей мебелью, 18 работников трудятся без оформления.

«Прокурор города внес шесть представлений и возбудил восемь дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления трудового договора)», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Факт теневой занятости в феврале был зафиксирован и в Пензе, в одной из точек общепита. Индивидуальный предприниматель не заключил договор с сотрудником, который работает с июня 2018 года. За это его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Ранее в Заречном бизнесмена привлекли к ответственности за аналогичное нарушение: он не оформил договор с разнорабочим, который несколько месяцев получал у него зарплату.