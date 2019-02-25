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Общество | Губернатор поручил пересмотреть график работы учреждений здравоохранения

25.02.2019|10:52
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У граждан должна быть возможность посещать поликлиники по вечерам и в выходные дни. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 25 февраля.

«Система здравоохранения должна меняться и идти к людям. В поликлиниках огромные очереди, не все могут приехать на обследование, особенно пожилые люди. Я дал поручение приехать во дворы - приехали, люди остались довольны. Пересмотрите график работы, возможно, с дополнительной оплатой врачам», - поручил он министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову.

Также медицинские кабинеты должны быть открыты на крупных предприятиях. Этим займутся председатель правительства Николай Симонов, его заместитель Валерий Беспалов и министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

«Всего-навсего нужна комната, небольшое оборудование и ставка медсестры. И у нас будет улучшаться ситуация по диспансеризации», - подчеркнул губернатор.

Источник — фото: health.pnzreg.ru
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Гость|25.02.2019 11:07|

ЗАЧЕМ СОКРАЩАЛИ???? ЧТОБЫ СТАВКУ МЕДСЕСТРЫ ЗАНОВО ???

Гость|25.02.2019 11:11|

Больница должна вести приём с 8.00 до 18.00. В спокойном ритме. Без очередей и без ограничения отрезка времени на приём одного пациента. И заканчивайте практику замещения одним врачом нескольких вакансий. Один и тот же врач одновременно ведёт приём и за хирурга,и за уролога,и ещё при этом дежурный врач. Это касается Городищенский ЦРБ. Один человек на нескольких ставках. Зарплата хорошая,но для пациентов что хорошего от этого. Бегом бегом все,врач не вникает даже в жалобы больных.

Гость|25.02.2019 11:12|

В Пензе врачи во дворе жилого дома ведут прием,я правильно понял

Гость|25.02.2019 11:13|

penzainform.ru писал(a):

Я дал поручение приехать во дворы - приехали, люди остались довольны.
Айболит поставил обезьянам градусники, это им немного помогло..

(С) Радиопостановка по мотивам сказки "Доктор Айболит" 1961 г. СССР

Гость|25.02.2019 11:14|

У меня яйца по пуду к какому врачу мне?

Гость|25.02.2019 11:22|

Гость писал(a):

У меня яйца по пуду к какому врачу мне?
тебе к врачу ухогорлонос

Гость|25.02.2019 11:26|

Гость писал(a):

Гость|25.02.2019 11:14|

У меня яйца по пуду к какому врачу мне?

С таким вопросом только ветлечебницу.Удалят без очереди,под наркозом,жидким азотом.Даже резать не будут,сами рассосутся.

Гость|25.02.2019 11:42|

penzainform.ru писал(a):

Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 25 февраля.
Пока у НИХ будет своя собственная автономная и отделённая от народа медицина,ни чего не измениться.

Гость|25.02.2019 11:59|

Реально больные пишут, один маркетолог втюхивает аппарат для дебилов, другой как минимум с одной извилиной. Люди помощи ждут, одни ставки поделили и нихрена не успевают, другие услышали бережливая поликлиника и давай ставки сокращать.

Гость|25.02.2019 11:59|

Больницы должны работать круглосуточно! Как магазины. Например бессонница, я сел в жоповозку доехал до терапэвта в 3 часа ночи. Он мне таблеточки прописал. Так будет правельно. И парковки ночью свободные. Эта ночь может нам помочь.

Гость|25.02.2019 12:06|

Раньше в детской больнице на цнти брали анализы с 7:30, родителям было удобно, т.к на работу не опаздываешь, теперь анализы берут с 8:00 - бережливая поликлиника зато. Всё для удобства посетителей

Гость|25.02.2019 12:10|

Гость писал(a):

Больница должна вести приём с 8.00 до 18.00. В спокойном ритме. Без очередей и без ограничения отрезка времени на приём одного пациента. И заканчивайте практику замещения одним врачом нескольких вакансий. Один и тот же врач одновременно ведёт приём и за хирурга,и за уролога,и ещё при этом дежурный врач. Это касается Городищенский ЦРБ. Один человек на нескольких ставках. Зарплата хорошая,но для пациентов что хорошего от этого. Бегом бегом все,врач не вникает даже в жалобы больных.
Гость писал(a):
Больница должна вести приём с 8.00 до 18.00. В спокойном ритме. Без очередей и без ограничения отрезка времени на приём одного пациента. И заканчивайте практику замещения одним врачом нескольких вакансий. Один и тот же врач одновременно ведёт приём и за хирурга,и за уролога,и ещё при этом дежурный врач. Это касается Городищенский ЦРБ. Один человек на нескольких ставках. Зарплата хорошая,но для пациентов что хорошего от этого. Бегом бегом все,врач не вникает даже в жалобы больных.
а то я похмелья пришел, а меня к наркологу...

Гость|25.02.2019 12:10|

Гость писал(a):

Например бессонница, я сел в жоповозку доехал до терапэвта в 3 часа ночи.
Что то в этой мысли есть ... но не круглосуточно, а скажем часов до 22:00

Гость|25.02.2019 12:13|

Бег покругу,двое из ларца...и т.д..Имитаторы деятельности ..

Гость|25.02.2019 12:14|

Просто нужно вернуть прежний график работы поликлиник ,то-есть 2 смены--8.00-20.00.И никаких записей на месяц-два вперед.Пришел пациент в первую смену к врачу .если не успел приняться идет во вторую,зачем было городить огород,когда раньше все было правильно,всех устраивало.Теперь же существующий график работы поликлиник устраивает только врачей(НО НЕ ПАЦИЕНТОВ),так как после отсидки в бюджетной поликлинике,они уже идут на РАБОТУ в ПЛАТНЫЕ КЛИНИКИ,где в основном и работают.

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