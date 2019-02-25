25.02.2019 | 10:52

У граждан должна быть возможность посещать поликлиники по вечерам и в выходные дни. Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 25 февраля.

«Система здравоохранения должна меняться и идти к людям. В поликлиниках огромные очереди, не все могут приехать на обследование, особенно пожилые люди. Я дал поручение приехать во дворы - приехали, люди остались довольны. Пересмотрите график работы, возможно, с дополнительной оплатой врачам», - поручил он министру здравоохранения региона Владимиру Стрючкову.

Также медицинские кабинеты должны быть открыты на крупных предприятиях. Этим займутся председатель правительства Николай Симонов, его заместитель Валерий Беспалов и министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин.

«Всего-навсего нужна комната, небольшое оборудование и ставка медсестры. И у нас будет улучшаться ситуация по диспансеризации», - подчеркнул губернатор.