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Общество | Чиновники найдут пензенцев, которые с дипломом учителя работают кассирами

25.02.2019|10:29
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С 2020 года в России запускается программа «Земский учитель», которая предусматривает выплаты по миллиону рублей сельским педагогам. То, как она будет претворяться в жизнь в Пензенской области, обсуждалось на совещании в региональном правительстве в понедельник, 25 февраля.

Губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к главам районов, отметил, что к работе по включению в программу необходимо было приступать сразу после того, как стало о ней известно. Для этого нужно встречаться со студентами педагогического института и информировать их о преференциях школьным учителям.

Кроме того, следует уделить внимание тем молодым людям, которые, получив диплом учителя, работают в другой сфере.

«Если ушли в торговую сеть и работают на кассе с высшим образованием, найдите таких своих земляков, пригласите, покажите возможности, расскажите о зарплате и о миллионе рублей, который получит учитель в сельской местности. Давайте, начинайте заниматься!» - призвал губернатор глав районов.

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Гость|25.02.2019 10:38|

Выделяют n-сумму,которую раздадут по своим людям. С откатами разумеется (и никто об этом не расскажет,не дураки же). Случайным людям не достанется.

Гость|25.02.2019 10:40|

УРАААА ТОВАРИЩИИИИ!!! ТЕПЕРЬ КАССИРЫ БУДУТ УЧИТЬ НАШИХ ДЕТЕЙ!!!!!УЧИТЕЛЬ -ЭТО НЕ РАБОТА , А ПРИЗВАНИЕ!!!!ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК УШЕЛ РАБОТАТЬ КАССИРОМ ЗНАЧИТ У НЕГО С НЕРВАМИ НЕ ВСЕ ОК,..У МЕНЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС ЗАЧЕМ СОКРАЩАЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД УЧИТЕЛЕЙ ИЗ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ? ТЕПЕРЬ ОНИ РАБОТАЮТ КАССИРАМИ И ПРОДАВЦАМИ...

Гость|25.02.2019 10:51|

Гость писал(a):

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС ЗАЧЕМ СОКРАЩАЛИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ТОМУ НАЗАД УЧИТЕЛЕЙ ИЗ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ? ТЕПЕРЬ ОНИ РАБОТАЮТ КАССИРАМИ И ПРОДАВЦАМИ...
А зачем оптимизировали медицину? На прием к специалисту невозможно попасть. Зачем развалили промышленность? Я заканчивал Пензенский Политех в 1991-м. Из моей группы по специальности работает 2 (всего два!!!) человека, ибо не нужны стране инженеры. А несколько одногруппников и одноклассников уже умерли( у нас ведь рекордная продолжительность жизни) и отнюдь не от водки, как нам регулярно втирают.

Гость|25.02.2019 10:51|

Оптимизация понимашь. Церкви нужно строить.

Гость|25.02.2019 10:54|

А я с красным дипломом инженера работаю менеджером... Обидно! Инженеры-конструкторы не нужны никому в нашем городе.

Гость|25.02.2019 10:56|

А я праститутка с красным .

Гость|25.02.2019 10:57|

спекулятивная экономика (купи-продай) понимаешь...нахрена нам инженеры?

Гость|25.02.2019 10:57|

penzainform.ru писал(a):

Кроме того, следует уделить внимание тем молодым людям, которые, получив диплом учителя, работают в другой сфере.
Почему только молодым?Мне 55 и я не против за лимон переехать в Пыркино,я учитель биологии,а работаю оператором котельной,так как зарплата с учительской одинаковая,но нервотрёпки намного меньше.

Гость|25.02.2019 10:58|

сначало все ломают потом собираются этоже востоновить вот вся работа нашей власти......д....ы

Гость|25.02.2019 11:01|

Я учусь на педагога русского и литературы. Правда, мне безумно нравится, но вероятность того, что буду работать по профессии нулевая. Спасибо государству за высокие зарплаты. Буду работать в Маке или кассиром в Пятёрочке. Пятёрочка выручает же.

Гость|25.02.2019 11:04|

Ого глядишь лет через 10 когда село совсем умрет начнем сельское хозяйство поднимать!))

Гость|25.02.2019 11:04|

кто заголовки пишет?))звучит так как будто они их найдут и отметелят

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