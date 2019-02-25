25.02.2019 | 10:29

С 2020 года в России запускается программа «Земский учитель», которая предусматривает выплаты по миллиону рублей сельским педагогам. То, как она будет претворяться в жизнь в Пензенской области, обсуждалось на совещании в региональном правительстве в понедельник, 25 февраля.

Губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к главам районов, отметил, что к работе по включению в программу необходимо было приступать сразу после того, как стало о ней известно. Для этого нужно встречаться со студентами педагогического института и информировать их о преференциях школьным учителям.

Кроме того, следует уделить внимание тем молодым людям, которые, получив диплом учителя, работают в другой сфере.

«Если ушли в торговую сеть и работают на кассе с высшим образованием, найдите таких своих земляков, пригласите, покажите возможности, расскажите о зарплате и о миллионе рублей, который получит учитель в сельской местности. Давайте, начинайте заниматься!» - призвал губернатор глав районов.