24.02.2019 | 11:07

С начала 2019 года в Пензе отремонтировали 770 квадратных метров дорожного полотна. Такие цифры озвучила пресс-служба городской администрации в субботу, 23 февраля.

В частности, ямы устранены на Бригадирском и Бакунинском мостах, путепроводе на улице Толстого, а также на улицах Луначарского, Чаадаева, Терновского, Суворова, Объездной, Глазунова, Стасова, Володарского, Каракозова, Насосной и других.

«Восстановление аварийных участков дорог проводится при помощи специальной установки - кохера. Ямочный ремонт проводится литым асфальтом, который позволяет осуществлять мелкоямочный ремонт в условиях низких температур», - уточнили в пресс-службе.

В минувшее воскресенье мэр Пензы Виктор Кувайцев, осмотрев дороги и отметив, что почти везде снег сошел и стало видно выбоины, призвал латать ямы круглосуточно.

«Чтобы предупредить дальнейший процесс разрушения и сохранить дороги до капитальных работ, надо переходить на круглосуточный режим. Не надо ждать, когда разбитые дороги начнут приводить к поломке автомобилей и негативно влиять на безопасность движения», - заявил тогда глава администрации города.