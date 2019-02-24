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Общество | В Пензе с начала года дорожники отремонтировали 770 кв. м полотна

24.02.2019|11:07
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С начала 2019 года в Пензе отремонтировали 770 квадратных метров дорожного полотна. Такие цифры озвучила пресс-служба городской администрации в субботу, 23 февраля.

В частности, ямы устранены на Бригадирском и Бакунинском мостах, путепроводе на улице Толстого, а также на улицах Луначарского, Чаадаева, Терновского, Суворова, Объездной, Глазунова, Стасова, Володарского, Каракозова, Насосной и других.

«Восстановление аварийных участков дорог проводится при помощи специальной установки - кохера. Ямочный ремонт проводится литым асфальтом, который позволяет осуществлять мелкоямочный ремонт в условиях низких температур», - уточнили в пресс-службе.

В минувшее воскресенье мэр Пензы Виктор Кувайцев, осмотрев дороги и отметив, что почти везде снег сошел и стало видно выбоины, призвал латать ямы круглосуточно.

«Чтобы предупредить дальнейший процесс разрушения и сохранить дороги до капитальных работ, надо переходить на круглосуточный режим. Не надо ждать, когда разбитые дороги начнут приводить к поломке автомобилей и негативно влиять на безопасность движения», - заявил тогда глава администрации города.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|24.02.2019 11:26|

Это вместо гарантии за "безопасные" дороги?

Гость|24.02.2019 11:30|

65 п. м.

Гость|24.02.2019 11:40|

Не отремонтировали,а исправили свой же брак при капремонте этих участков в прошлом году.

Гость|24.02.2019 11:41|

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tok.pw/menblog

Гость|24.02.2019 11:42|

Есть шут для выходных,ждёмс главное представление завтра,Самого.

Гость|24.02.2019 11:43|

Вспомнили шута щас значит покажут фотосессию

Имя: Гость
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